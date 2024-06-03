В России признали нежелательной организацию, созданную украинскими студентами

Минюст России включил в список нежелательных организаций «Либерально-демократическую лигу Украину», созданную студентами украинских вузов. Соответствующая информация появилась на сайте министерства.

Организация также обозначается в перечне как «Лiберально-демократична Лiга Украïни» и Liberal Democratic League of Ukraine.

До этого Генпрокуратура РФ сообщала, что деятельность «Либерально-демократической лиги Украины» направлена на дискредитацию российских органов власти и проводимой руководством страны внешней политики, распространение фейков об армии, а также дестабилизация обстановки и эскалация напряженности в обществе.

По данным ведомства, для осуществления задуманного украинская организация открыто распространяет антироссийские идеи и осуществляет сбор средств «для поддержки формирований киевского режима».

ЛДЛУ была основана в 2015 году студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Киево-Могилянской академии. Штаб-квартира организации находится в Киеве. Заявленная цель — защита прав и свобод человека, их социальных, экономических, творческих, культурных и других интересов, распространение идей либеральной демократии, популяризацию украинской культуры в стране и за границей.

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