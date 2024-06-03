Стало известно, сколько кроссоверов XCite с бывшего завода Nissan купили россияне

Дилеры автомобильного бренда XCite в России за неделю реализовали 76 кроссоверов X-Cross 7, сообщила пресс-служба бренда.

Такое количество машин удалось реализовать с 27 по 31 мая включительно. Продажи автомобилей XCite X-Cross 7, собранных на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, стартовали 27 мая 2024 года.

Базовая стоимость машины — 2,5 млн рублей. На первом этапе кроссоверы можно приобрести у дилеров в семи крупных городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре, Казани, Тольятти, Нижнем Новгороде и Воронеже.

Автомобиль представлен в двух комплектациях и шести цветах. Он оснащается турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с., который работает в паре с вариатором. До 100 км/ч автомобиль ускоряется за 9,8 с.

Ранее стало известно, что завод «Москвич» продал в 2024 году 600 электромобилей «Москвич 3».