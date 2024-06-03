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Женщина из жалости давала деньги бойфренду и узнала, что он тайно живет в роскоши

Mothership: сингапурка из жалости давала деньги бойфренду, не подозревая о его богатствах

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Shutterstock

В Сингапуре женщина из жалости давала деньги своему бывшему бойфренду, а потом узнала, что тот живет в роскоши и скрывал этот факт, пишет Mothership. Теперь женщина планирует подать на него в суд.

Как рассказала Ли Лан, она несколько лет встречалась с мужчиной и думала, что он испытывает финансовые трудности. Экс-бойфренд неоднократно говорил ей, что его отец болен, но у него нет денег на оплату лекарств. Женщина поверила в эту историю, поэтому каждый месяц перечисляла возлюбленному часть своей зарплаты.

Через шесть лет она узнала, что мужчина ее обманывал. Оказалось, у него была шикарная квартира и дорогая машина, кроме того, он жил с любовницей и тщательно это скрывал. Сама Ли вспоминает, что последние месяцы отношений бойфренд обращался с ней так, будто бы она банкомат.

Лан подала на мужчину в суд и требует, чтобы он выплатил ей $155 тыс. в качестве моральной компенсации.

Ранее женщина пожертвовала нищему и пожалела, увидев, что тот скрывал в кармане.

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