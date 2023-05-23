Как в России планируют использовать потенциал цифровых технологий?

В Санкт-Петербурге 25–26 мая состоится X Невский международный экологический конгресс. Конгресс будет посвящен гармонизации взаимодействия государства, бизнеса и общества по обеспечению экологической безопасности России.

Участники обсудят актуальные вопросы национальных стратегий в области охраны окружающей среды, формирования международной повестки дня в сфере экологии, экокультуры населения и экопросвещения.

На государственном уровне значительное внимание уделяется проблемам экологического благополучия, о чем свидетельствует большое количество принимаемых в данной сфере правовых актов. Общемировым и российским трендом является переход к «зеленой» экономике – в частности, трансформация, основанная на цифровых технологиях, стала важной частью многих национальных стратегий восстановления после кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19. На данный момент обеспокоенность вызывают потенциальные трудности, с которыми отрасль экологии может столкнуться в связи с уходом иностранных разработчиков.

«Следует обратить внимание на то, что один из важнейших компонентов экологической политики каждого государства – это подготовка компетентных специалистов, способных справиться с экологическими проблемами различной сложности и масштаба. Здесь стоит сказать про информационные технологии. Современные цифровые технологии развиваются очень быстро и присутствуют во всех отраслях бизнеса. Именно IT помогают компаниям осуществить переход на модель передового безвредного производства, под которым подразумевается использование безопасных материалов, интеллектуальных систем», – отметил Дмитрий Кузьмин, заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

В рамках сессии «Переход в цифру: как подружить экологию и IT?» представители органов власти, общественных организаций и бизнеса ответят на ряд вопросов. Какие лучшие мировые практики в области экомониторинга можно использовать в России? Какие меры необходимо принять для производства отечественного оборудования для экомониторинга? Как необходимо изменить нормативное регулирование, чтобы увеличить объем данных экологического мониторинга?

«В планах государства – полная цифровизация экологического сектора. В частности, планируется полностью перевести «в цифру» взаимодействие между хозяйствующими субъектами, государством и населением. Запрос на диалог населения с властью по урегулированию всех инцидентов экологической проблематики побуждает создавать новые цифровые сервисы», – Алексей Буров, заместитель генерального директора по цифровизации, ППК «Российский экологический оператор».

Организаторами X Невского международного экологического конгресса выступают Правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, оператор по подготовке и проведению мероприятия – Фонд Росконгресс.

Организационный комитет Конгресса возглавляют Председатель Совета Федерации, Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств Валентина Матвиенко и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.

Соорганизаторами X Невского международного экологического конгресса выступают ППК «Российский экологический оператор», Госкорпорация «Росатом», АО «Россельхозбанк». Официальный партнер: ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ). Партнеры: ПАО «Северсталь», Группа «ФосАгро».