В работе форума «Здоровое общество» приняли участие представители 17 стран

В Санкт-Петербурге завершил свою работу форум «Здоровое общество», который впервые проходил при участии официальных делегаций стран СНГ. По итогам работы Форума участие приняли около 800 человек из 57 регионов России и 17 стран: Азербайджан, Армения, Великобритания, Германия, Казахстан, Киргизия, Люксембург, Молдова, Республика Беларусь, Республика Кипр, США, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Франция, Швейцария, Нигерия. Площадку Форума посетили 8 иностранных официальных делегаций из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызской Республики, Республики Беларусь, Сербии, Таджикистана, Узбекистана.

В рамках Форума впервые состоялся Саммит министров здравоохранения стран СНГ, участие приняли: Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян, Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният, Министр здравоохранения Киргизии Гульнара Баатырова, Министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич, Министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям форума «Здоровое общество». Зачитал приветствие Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко перед началом пленарного заседания.

Среди российских официальных лиц в работе Форума приняли участие: Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галина Карелова, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств Дмитрий Кобицкий, представитель Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации Мелита Вуйнович, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин и другие.

Приветствия в адрес участников направили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Среди участников – вице-губернаторы по социальной политике, региональные министры здравоохранения, представители НКО и бизнеса, главные врачи, ректоры и преподаватели вузов, руководители Росздравнадзора и Федерального фонда ОМС, а также эксперты Минздрава России и подведомственных организаций, включая НМИЦ.

Пленарное заседание с участием министров и заместителей министров стран СНГ провел Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Он отметил важность пациентоориентированного подхода в медицине и необходимость цифровой трансформации отрасли здравоохранения: «Когда мы говорим об ориентации системы здравоохранения на человека, по сути дела, мы говорим о блоке, сопровождающем человека на жизненном пути. Три ключевых этапа: формируем здоровье, сохраняем здоровье и поддерживаем качество жизни на разных этапах жизненного пути. Цифровая трансформация здравоохранения – приоритетность практически всех стран, сегодня выступающих. В том числе акценты сделаны на первичном звене, инфраструктуре, внедрении инноваций и научных разработок, содержании в доступности для пациентов рынка лекарственных препаратов и качества медицинской продукции».

Министр здравоохранения Республики Армения Анаит Аванесян выразила благодарность за организацию Форума и за возможность встретиться и обсудить актуальные вызовы здравоохранения и пути их решения: «Сегодня как никогда мы понимаем, что вопросы общественного здравоохранения, улучшение благополучия населения наших стран требуют всестороннего сотрудничества и ни одна страна в отдельности не в состоянии решать проблемы здравоохранения в одиночку. Поэтому мы очень ценим инициативу собраться здесь, в Северной столице России, и обсудить наиболее важные для нас вопросы». В своем выступлении Анаит Аванесян представила шаги, которые предпринимает правительство Республики Армения для улучшения системы здравоохранения, а также видение развития систем здравоохранения путем международного сотрудничества, в частности в рамках СНГ и ЕАЭС.

Министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич отметил, что повестка Форума и состав экспертов вызывают восхищение. «У нас есть общая база, и, действительно, в рамках союзного государства у нас фактически идентифицированы все наши совместные шаги в рамках ЕАЭС, в рамках СНГ. Чем шире охват нашего совместного взаимодействия, тем более мы сильны, тем более сильны ресурсно, в том числе вырабатывая наиболее успешные общие шаги».

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният: «Мы всецело поддерживаем девиз Форума «Пространство для сотрудничества во имя здоровья», поскольку здравоохранение – это уникальная площадка, в рамках которой совпадают интересы всего человечества». Ажар Гиният рассказала про приоритеты системы здравоохранения Республики, которые отражены в национальном проекте «Здоровая нация».

Министр здравоохранения Кыргызской республики Гулнара Баатырова выразила признательность за организацию форума «Здоровое общество», который «сможет стимулировать развитие первичной медико-санитарной помощи и улучшение профилактики неинфекционных заболеваний, являющихся наиболее приоритетными направлениями в системе здравоохранения наших стран».

Амрилло Иноятов, Министр здравоохранения Республики Узбекистан, подчеркнул, что с момента своего создания СНГ работает над укреплением взаимодействия между участниками и особо отметил роль такого сотрудничества для борьбы с пандемией: «Мы высоко ценим узбекско-российское сотрудничество в сфере здравоохранения, отрадно отметить, что это сотрудничество, особенно в последние годы, принимает многосторонний характер. Узбекистан признает важность укрепления сотрудничества в сфере здравоохранения, развития высоких технологий и фармацевтической отрасли на пространстве Содружества для обеспечения здоровья граждан».

На выставочном пространстве Форума были представлены инновационные разработки российских компаний. Также посетители могли ознакомиться с работами финалистов Всероссийского фотоконкурса «Медики на работе». Организатором конкурса выступил Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.

С целью презентации лучших практик и обмена опытом для участников форума «Здоровое общество» были организованы экскурсии в медицинские, образовательные и научные центры, кроме того, состоялись выезды на передовые фармацевтические производства.

Аналитический материал «Пространство для сотрудничества во имя здоровья», подготовленный Министерством здравоохранения Российской Федерации и Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ, размещен на сайте Фонда Росконгресс.

Организаторы форума «Здоровое общество» – проект Фонда Росконгресс «Здоровое общество» и Министерство здравоохранения Российской Федерации. Форум состоялся при поддержке Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, правительства Ленинградской области и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Генеральный партнер форума «Здоровое общество» – ООО «ПСК Фарма». Партнерами мероприятия выступают: АО «ГЕНЕРИУМ», АО «БИОКАД», АО «Фармасинтез-Норд», АМСМР.

Участник зоны делового общения – ООО «Свикс Хэлскеа».

Информационными партнерами форума «Здоровое общество» 2023 выступают: «Российская газета», радиостанция Business FM, Издательский дом «Коммерсантъ», Медиагруппа «Комсомольская правда», Лента.Ру, Газета.ru, Секрет фирмы, АО «Русская Медиагруппа», МК в Питере, Медиахолдинг «ФедералПресс», российское новостное сетевое издание NEWS.ru, Нева.Тудэй, WBC Media, Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, Медицинский информационно-аналитический центр Санкт-Петербурга (МИАЦ), телеканал «Доктор», «Фармацевтический вестник», «Медвестник», GxP news, «ФармМедПром», «Здравоохранение России», «Социальная защита в России», «Группа Ремедиум», ИД «Русский врач», издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», «Высшая школа организации и управления здравоохранением», гипермаркет для медиков «Медкнигасервис», «Кто есть кто в медицине», «Московская медицина. Cito», «Московская медицина», «Здоровье Мегаполиса», «Инновационная фармакотерапия», Врачи.рф.