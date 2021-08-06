«Черный месяц» для американских акций: стоит ли закупаться перед осенью

Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшее время американскую биржу ждет снижение в силу сезона отпусков, прошедшей отчетности и обострения проблем в экономике США. Этот момент может быть подходящим для покупки подешевевших активов, к которым многие давно присматривались. «Газета.Ru» узнала у экспертов, насколько спекуляция потерявшими в цене активами — выгодное занятие, и на что стоит обратить внимание на рынке акций США в период затишья.

Из графика среднемесячной доходности S&P 500 с 1997 по 2020 гг, рассчитанного аналитиками «БКС Экспресс», видно, что самые сильные пробои на американском рынке обычно случаются в августе (примерно на 0,8%) и сентябре (на 0,5%), а к октябрю начинается активное восстановление и рост.

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Традиционно именно в августе инвесторы зачатую выводят часть средств с биржи, но в нынешней ситуации с непредсказуемым течением пандемии и, как результат, непредвиденными последствиями для экономики, сложно говорить о каких-то трендах.

Аналитики Goldman Sachs, согласно ProFinance Service, заметили, что индекс S&P 500 уже более полугода не подвергался 5%-ной коррекции, и это заставляет рынок американских акций выглядеть «подозрительно» в глазах инвесторов. Однако, как писало агентство Bloomberg, 5 августа GS уже резко подняли свой прогноз по индексу к концу года с 4,3 тыс. до 4,7 тыс. пунктов.

Эксперты «БКС Экспресс» предупреждают о возможном обвале на американской бирже в ближайшую неделю и снижении индекса на 10%. Об этом же говорит и главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов. По его оценке,

из-за роста мирового рынка акций, в отсутствие существенных коррекций в течение 18 месяцев, вероятность спада в ближайшее время увеличивается до 25%.

В качестве ключевых факторов, которые могут этому поспособствовать, он назвал вероятность изменения политики ФРС США (сворачивание программы обратного выкупа активов — QE), а также замедление темпов роста экономики после восстановительного периода.

Эксперт советует обратить внимание на компании со сравнительно низкой долговой нагрузкой и устойчивым спросом. «Среди подобных компаний мы выделяем акции Hasbro, Kellogg, Dollar General и Service Now», — уточняет он. Говоря про более долгосрочные перспективы с учетом коррекции, Потапов отмечает акции с повышенной волатильностью, так как со временем они показывают рост активнее остальных. Исходя из этого, он обращает внимание на Halliburton, Delta Airlines и Uber Technologies.

Затишье перед бурей

Директор по инвестиционному консультированию «Oткрытие Private Banking» Денис Горев напоминает о распространении нового штамма COVID-19 в США. На фоне ускорившегося роста числа случаев заражения любая негативная новость может запустить цепную реакцию среди инвесторов, которые и так насторожились из-за переизбытка рисков. В таких условиях с учетом возможного спада он советует обратить внимание на акции с цикличным ростом из сырьевого и промышленного секторов.

Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк тоже замечает сдержанное поведение участников рынка акций. Однако он не заостряет внимание на возможных просадках в августе-сентябре, а подчеркивает важность сезонного роста в октябре и «рождественского ралли». В этой перспективе он ожидает дальнейшего роста отраслевого рынка, в частности, нефтегазовой сферы.

В свою очередь руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых считает, что наиболее вероятно лишь замедление темпов роста индекса S&P 500 с дальнейшим ускорением к концу года, когда, по ее мнению, он может достичь отметки в 4,6 тыс. пунктов.

Свой прогноз она объясняет возобновлением программ обратного выкупа акций, повышением дивидендов по мере роста прибыли и значительным запасом ликвидности на балансах компаний S&P 500.

Она акцентирует свое внимание на финансовом секторе, отмечая, что рост его прибыли ожидается на 47%, и что перспективы американских банков недооцениваются. Эксперт также подчеркивает важность тенденции ослабления ограничительной политики ФРС по возврату капитала акционерам после успешного прохождения кредиторами стресс-тестов, что повлекло за собой повышение выплат основными финансовыми компаниями, такими как JPMorgan, Bank of America и Goldman Sachs.

Среди прочих, она выделяет перспективы компаний из «инфраструктурного сектора». Интерес к американским банкам и бенифициарам инфраструктурных проектов отмечает и старший управляющий активами УК «Атон-менеджмент» Исуф Ацканов.

Вместе с Натальей Малых более позитивный настрой в отношении американского рынка акций сохраняет и руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров. Он не ожидает существенной коррекции и не видит серьезных факторов, которые могли бы этому поспособствовать.

Вместе с тем, он солидарен с консенсус-прогнозами стратегов крупнейших инвестбанков касательно небольшого роста S&P 500 до конца года. Опираясь на тот факт, что коррекция маловероятна, Комаров рекомендует обратить внимание на акции растущих титанов Alphabet и Microsoft, которые, по его мнению, имеют перспективы дальнейшего развития.

Если рассматривать сценарий коррекции, его выбор падает на акции Blackrock и Estee Lauder, а инвесторам с высокими риск-аппетитами он советует остановиться на новых ярких игроках на рынке, таких как Unity, — уже заработавших прочные позиции и имеющих в запасе перспективы к росту.

Тихая гавань

Америка – ведущий игрок на бирже, и обстановка на рынке США не может не сказаться на остальных. Это вызывает опасение за акции российских компаний. Дело в том, что экономика США чаще всего восстанавливается за относительно короткие сроки, в то время как в России тенденции спада часто задерживаются и имеют более выраженный характер.

Денис Горев сохраняет позитивный настрой в отношении перспектив России. Он говорит, что тренд к снижению может коснуться и отечественного рынка, но при этом подчеркивает, что котировки экспортоориентированных компаний более защищены, поскольку негатив на внешних площадках может балансироваться динамикой курса.

Владимир Потапов смотрит на перспективы российских акций нейтрально. Свою позицию он объясняет ожиданиями изменений политики ФРС США и достижением ценами на сырье своего потолка, что предвещает их снижение в перспективе.

По этой причине он предлагает больше ориентироваться на акции компаний со спросом внутри страны – из сфер финансов, ритейла и IT.

Наталья Малых же отмечает, что российский рынок уже находится в стадии коррекции в связи с ужесточением политики Банка России и снижением цен на нефть. Однако она допускает, что активы компаний из России также имеют хорошие перспективы и могут выйти на новые рекорды к концу года. В ее фаворитах — бизнес с большой перспективой роста на ближайший год — такие как «Аэрофлот» и «РусГидро».

Из предложений, представленных на российском рынке, Кирилл Комаров выделяет акции нецикличных IT- и потребительских секторов, например, «Яндекс» и «Сбербанк», а также HeadHunter, «Детский мир» и компании здравоохранения вроде «Мать и дитя».

Аналитик «Фридом Финанс» в свою очередь отмечет перспективность роста нефтегазовой, металлургической, телекоммуникационной и электроэнергетической отраслей, а также акций с традиционно высокими дивидендами.

Мнения аналитиков, представленные в этом материале, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями (ИИР).