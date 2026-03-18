В Индии фермеры переодеваются в медведей, пытаясь отпугнуть обезьян, едящих картошку

Daily Mail: в Индии фермеры борются с обезьянами с помощью костюмов медведей

В индийском штате Уттар-Прадеш фермеры начали использовать необычный способ борьбы с нашествием обезьян — они надевают костюмы медведей и рычат, пытаясь отпугнуть животных, уничтожающих урожай, пишет Daily Mail.

Как сообщают местные СМИ, фермеры долгое время безуспешно пытались защитить свои поля с помощью традиционных методов: они гнали обезьян метлами, шумели, били в барабаны и устанавливали пугала. Однако это не остановило животных, которые продолжали поедать картофель и клубнику, а также проникать в дома в поисках еды.

В результате аграрии решили прибегнуть к более радикальной мере — приобрести костюмы медведей. По их словам, обезьяны боятся хищников, и при виде «медведей» быстро разбегаются и некоторое время не возвращаются.

Тем не менее специалисты сомневаются в долгосрочной эффективности такого подхода. Эксперты отмечают, что проблема усугубляется человеческим фактором: в ряде регионов местные жители подкармливают обезьян по религиозным причинам, поскольку в индуизме бог Хануман, изображающийся в виде обезьяноподобного существа, считается священным и приносит удачу.

Дополнительное давление на ситуацию оказывает и сокращение естественной среды обитания животных из-за вырубки лесов, что вынуждает их искать пищу в населенных пунктах. В результате случаи проникновения обезьян в дома и повреждения имущества становятся все более частыми.

Местные жители отмечают, что в отдельных случаях для защиты полей приходится привлекать всю семью, поскольку справиться с наплывом животных в одиночку практически невозможно.

Ранее рбезьяна украла у женщины новорожденную дочь и выкинула ее в колодец.