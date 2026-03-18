Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Индии фермеры переодеваются в медведей, пытаясь отпугнуть обезьян, едящих картошку

Соцсети

В индийском штате Уттар-Прадеш фермеры начали использовать необычный способ борьбы с нашествием обезьян — они надевают костюмы медведей и рычат, пытаясь отпугнуть животных, уничтожающих урожай, пишет Daily Mail.

Как сообщают местные СМИ, фермеры долгое время безуспешно пытались защитить свои поля с помощью традиционных методов: они гнали обезьян метлами, шумели, били в барабаны и устанавливали пугала. Однако это не остановило животных, которые продолжали поедать картофель и клубнику, а также проникать в дома в поисках еды.

В результате аграрии решили прибегнуть к более радикальной мере — приобрести костюмы медведей. По их словам, обезьяны боятся хищников, и при виде «медведей» быстро разбегаются и некоторое время не возвращаются.

Тем не менее специалисты сомневаются в долгосрочной эффективности такого подхода. Эксперты отмечают, что проблема усугубляется человеческим фактором: в ряде регионов местные жители подкармливают обезьян по религиозным причинам, поскольку в индуизме бог Хануман, изображающийся в виде обезьяноподобного существа, считается священным и приносит удачу.

Дополнительное давление на ситуацию оказывает и сокращение естественной среды обитания животных из-за вырубки лесов, что вынуждает их искать пищу в населенных пунктах. В результате случаи проникновения обезьян в дома и повреждения имущества становятся все более частыми.

Местные жители отмечают, что в отдельных случаях для защиты полей приходится привлекать всю семью, поскольку справиться с наплывом животных в одиночку практически невозможно.

Ранее рбезьяна украла у женщины новорожденную дочь и выкинула ее в колодец.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!