На Украине оценили уровень доверия граждан к Зеленскому

Доверие граждан Украины к президенту страны Владимиру Зеленскому еще высокое, однако оно не является «безоговорочным». Об этом заявил исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий по результатам опроса украинцев.

КМИС провел опрос граждан Украины о доверии к Зеленскому. Его результаты показали, что по состоянию на начало марта уровень доверия к Зеленскому «вернулся к предыдущим показателям» и составил 62% при уровне недоверия в 32%. При этом из тех, кто поддерживает Зеленского, 28% доверяют ему полностью, а 34% – «скорее доверяют», сказано в пресс-релизе КМИС. Это подчеркивает наличие «значительного сегмента» общества, который восприимчив к «ситуативным колебаниям», что «может отражаться» на колебаниях уровня доверия к Зеленскому, отмечает институт.

«Доверие Зеленскому не является безоговорочным, что отражается в значительной части тех, кто ему «скорее» (а не «полностью») доверяет. Поскольку сейчас происходит много событий (как за пределами, так и внутри Украины), многие граждане могут чувствительно на них реагировать и это может дальше отражаться на уровне доверия к президенту», – отметил Грушецкий.

Также КМИС подчеркнул, что между концом января и серединой февраля 2026 года уровень доверия к Зеленскому снижался с 61% до 53%, а число не доверяющих ему людей выросло с 33% до 41%.

Кроме того, опрос КМИС показал, что только 12% украинцев считают, что выборы в стране нужно провести до завершения боевых действий. 13% граждан считают, что процедуру можно организовать после прекращения огня и получения гарантий безопасности для Украины. Также 69% украинцев подчеркнули, что выборы должны быть организованы только после подписания мирного соглашения.

Кроме того, в марте Зеленский заявил, что выборы на Украине возможны только после завершения конфликта, а не в период временного прекращения огня.

Также в марте агентство ТАСС написало, что Владимир Зеленский пытается снизить уровень популярности бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, которого считают одним из главных соперников Зеленского на потенциальных президентских выборах.

