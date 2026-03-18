Раскрыто число сбитых за сутки бомб и беспилотников ВСУ

Минобороны: ВС РФ за сутки сбили 316 беспилотников и три авиабомбы ВСУ

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили более 300 украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 316 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с февраля 2022 года потеряли более 124 тыс. дронов.

Утром 18 марта в Минобороны РФ рассказали, что ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников. Почти половину целей — 42 — нейтрализовали в Краснодарском крае. Над акваторией Черного моря сбили 13 дронов, над акваторией Азовского моря — шесть. По пять летательных аппаратов ликвидировали в Крыму и Брянской области, четыре — в Адыгее, три — в Ленинградской области, по два — в Астраханской и Воронежской областях. Единичные цели уничтожили в Ставропольском крае, а также в Калужской и Смоленской областях.

В период с 7:00 до 9:00 мск в российском воздушном пространстве сбили еще 10 беспилотников ВСУ. Восемь из них ликвидировали в Краснодарском крае, два — над Черным морем.

