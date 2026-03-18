Лерчек раскрыла свое самочувствие после первого курса иммунотерапии

Кадр из видео/Telegram-канал «Алёна, Блин!»

Возлюбленный Валерии Чекалиной (Лерчек) Луис Сквиччиарини поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новым роликом с блогершей.

В видео Чекалина передвигаеся на инвалидном кресле и рассказывает о своем самочувствии после первого курса иммунотерапии. Блогерша отметила изменения в позитивную сторону.

«Кстати, меня не тошнит. Пока ничего не чувствуется», — поделилась знаменитость.

16 марта с борющейся с раком желудка Лерчек сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признает.

В марте Валерия Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии.

По словам Сквиччиарини, блогерша страдала от симптомов болезни, однако из-за нахождения под домашним арестом не могла пройти обследование, поскольку суд и следователи отказывали на прошения разрешить поход к врачам. После того как 26 февраля она родила ребенка, ее состояние ухудшилось, а боли возобновились.

Ранее сообщалось, что Лерчек может потерять зрение из-за рака желудка.

 
