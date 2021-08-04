Вредные коровы: в России заговорили о введении «налога на мясо»

Борьба за сокращение углеродного следа может привести к введению «налога на мясо». Этого не исключает спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. В Германии подобный налог уже существует. В России предложения, подобные этому, оцениваются, скорее, негативно, как заморская экзотика. Главный аргумент его противников — для потребителей мясо сразу подорожает.

О возможности введения «налога на мясо» в виде некоего способа поддержать усилия правительств разных стран в борьбе с изменением климата предупредил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Об этом он заявил в ходе проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2121».

«Нам казалось, что углеродный налог — это далеко. Нам ввели налог, и мы задумались <…> По мере того, как температура [на планете] будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2», — сообщил в среду, 4 августа, Песков, выступая на конференции «Архипелаг 2121» в Новгороде.

В качестве примера, где существуют массированные выбросы вредных веществ в атмосферу, он привел сельское хозяйство.

«Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо», — сказал Песков.

Он также отметил, что климатическая повестка может изменить животноводческую отрасль и стать стимулом для развития новых технологий в этой сфере.

Для нашего потребителя неприемлемо

В Минприроды РФ отмечают важность синхронных действий стран по экологической защите планеты. «Сегодня человечество сталкивается с глобальными изменениями климата. С проблемами, которые при этом возникают, невозможно справиться на уровне одной или нескольких стран. Необходима консолидация государств», — сообщила «Газете.Ru», официальный представитель Минприроды Марина Евсеева.

Причем в России за последние 45 лет климат теплел в 2,8 раза быстрее, чем в мире. И это одна из причин изменения масштабов и интенсивности ураганов, наводнений, паводков и засух, добавила представитель министерства.

«Безусловно, климатическая повестка требует изменений в подходах во всех сферах экономики, в том числе в земледелии и животноводстве. Точно сказать можно одно — бездумно пользоваться ресурсами природы больше не получится», — отметила Евсеева.

Но в Госдуме идею введения подобного налога на мясо не одобряют, по крайней мере пока. Как заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, внедрение такой меры приведет к удорожанию мясной продукции.

«Любой налог вызовет удорожание конечной продукции. Сам тренд, который назван, он абсолютно неверен. По этой логике дальше мы сможем накладывать налог на людей», — возмутился депутат.

Он пояснил, что мясо может стать объектом налогообложения из-за того, что «животные выделяют метан и потребляют кислород». Депутат также отметил, что введение данного налога может привести к недовольству граждан.

«Мало того, что каждый житель это почувствует у себя в кармане, но это приведет и к социальному непониманию. Людям очень трудно объяснить, почему экология должна спасаться за счет мясной продукции», — заключил Катасонов.

«Налог на мясо» для российских потребителей звучит как экзотика. Между тем, в Германии появление подобной меры — вопрос времени. Некоторые местные борцы за экологию и аграрные чиновники предлагают отменить льготу по ставке НДС для животноводов и увеличить НДС на мясо до 19% (сейчас — 7%).

Немцы мотивированы тем, что производство мяса (кстати, и молочной продукции тоже) сопровождается жестоким обращением с животными и неприемлемыми условиями их содержания.

Кроме того, на сектор животноводства приходится 14,5% выбросов парниковых газов, или примерно столько же, сколько от всех видов транспорта, вместе взятых, подсчитал немецкий Союз защиты животных.

Когда речь идет о налоговом сдерживании выбросов, то налогом облагают либо сами выбросы, либо их источники (как, например, углеродный транспортный налог), уточняет старший научный сотрудник лаборатории Исследований налоговой политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Громов.

«Пытаться ограничивать выбросы, сдерживая спрос на продукцию, которая необходима человеку, — это неправильный подход, тем более учитывая, что регулярное потребление мяса уже сейчас роскошь для малоимущих семей», — говорит Громов.

По его мнению, мясо — это не продукция, которая вредит здоровью, как, например, табак и алкоголь, с которых взимается акциз, чтобы ограничить вред от их потребления.

«Налог на мясо, в таком формате, есть не что иное, как новый акциз, который ляжет бременем на конечных потребителей», — соглашается Громов с позицией депутата Катасонова.

Профессор кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Любовь Чайковская уверена, что «мясо» в привязке к налогу – это, скорее всего, просто метафора.

«На самом деле, речь идет о необходимости как-то компенсировать технологическое отставание в средствах производства импортеров. В силу технологического уклада российское производство ориентировано на методы с использованием воспламеняющегося топлива. Это отживающий тренд, но он сохраняется. И есть опасность утраты конкурентного преимущества», — говорит Чайковская.

Она считает, что властям следует больше уделить внимания не налогообложению, а стимулированию инвестиций. Например, через снижение налогов, добавляет профессор.