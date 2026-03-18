Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Зеленский назвал Россию и Иран «братьями по ненависти»

Зеленский: Россия и Иран — братья по ненависти и по оружию
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к депутатам британского парламента назвал Россию и Иран «братьями по ненависти» и подчеркнул, что Киев хочет, чтобы Москва и Тегеран «никогда ни в чем не побеждали», пишет Би-Би-Си.

«Россия и Иран — братья по ненависти, и поэтому они братья по оружию. А мы хотим, чтобы построенные на ненависти режимы никогда, никогда ни в чем не побеждали. И мы не хотим, чтобы какой-нибудь из таких режимов угрожал Европе или нашим партнерам», — сказал Зеленский.

7 марта СМИ написали о том, что Россия якобы предоставляет Ирану разведданные о расположении американских войск, не координируя при этом атаки Тегерана. Телеканал CNN затем сообщил, что Москва якобы предоставляет Тегерану «тактические советы» по поводу применения дронов.

Кроме того, 17 марта газета Wall Street Journal написала, что Россия якобы расширила обмен разведывательной информацией и военное сотрудничество с Ираном. Политолог Сэмюэл Шарап отметил, что для России помощь, которую она оказывает Ирану, является «возможностью» отплатить США «той же монетой» за поддержку Украины.

Ранее Зеленский признался, что ненавидит Путина.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!