Зеленский назвал Россию и Иран «братьями по ненависти»

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к депутатам британского парламента назвал Россию и Иран «братьями по ненависти» и подчеркнул, что Киев хочет, чтобы Москва и Тегеран «никогда ни в чем не побеждали», пишет Би-Би-Си.

«Россия и Иран — братья по ненависти, и поэтому они братья по оружию. А мы хотим, чтобы построенные на ненависти режимы никогда, никогда ни в чем не побеждали. И мы не хотим, чтобы какой-нибудь из таких режимов угрожал Европе или нашим партнерам», — сказал Зеленский.

7 марта СМИ написали о том, что Россия якобы предоставляет Ирану разведданные о расположении американских войск, не координируя при этом атаки Тегерана. Телеканал CNN затем сообщил, что Москва якобы предоставляет Тегерану «тактические советы» по поводу применения дронов.

Кроме того, 17 марта газета Wall Street Journal написала, что Россия якобы расширила обмен разведывательной информацией и военное сотрудничество с Ираном. Политолог Сэмюэл Шарап отметил, что для России помощь, которую она оказывает Ирану, является «возможностью» отплатить США «той же монетой» за поддержку Украины.

Ранее Зеленский признался, что ненавидит Путина.