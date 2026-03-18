Совфед запретил выдворять воевавших в составе ВС России иностранцев

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о неприменении наказания в виде административного выдворения в отношении иностранных граждан, воевавших по контракту в составе российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения вносятся в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Вместо меры наказания в виде административного выдворения будет назначаться штраф в пределах применяемой статьи или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. В случае нарушения таким иностранцем правил поведения на официальных спортивных мероприятиях ему может быть назначен административный запрет на посещение спортивных мероприятий на срок от 1 года до 7 лет.

16 марта сообщалось, что правительство России поддержало законопроект, по которому иностранцев начнут выдворять из страны по еще 20 статьям Кодекса об административных нарушениях, включая дискредитацию армии, распространение экстремистских материалов и нацистской символики.

Ранее Володин анонсировал новые меры по выводу мигрантов из тени.

 
