Стало известно, какое количество пшеницы Россия экспортирует за границу

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

ТАСС: в марте Россия экспортирует в другие страны 4,3-4,5 млн тонн пшеницы
Валерий Морев/РИА Новости

В марте 2026 года Россия экспортирует в другие страны 4,3-4,5 млн тонн пшеницы, что может стать вторым результатом после марта 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранс».

Отмечается, что за первые 16 дней марта за границу вывезено около 2,1 млн тонн пшеницы.

По данным аналитиков, снежный покров на большой части Центрального федерального округа России растает к следующей неделе, что уменьшит риск выпревания. Кроме того, уже образовавшаяся ледяная корка растает и не нанесет вреда пшенице.

Ожидается, что возможные осадки на юге страны будут благоприятны для поддержания достаточного уровня влажности почвы. В настоящее время сев ранних яровых набирает обороты, добавили в «Русагротрансе».

До этого сообщалось, что импорт Соединенными Штатами гречки из России в январе этого года вырос в годовом выражении почти в два раза. США за январь импортировали на чуть более чем $166 тыс. — в 2,9 раза больше, чем в декабре, и в 1,7 раза больше, чем в январе 2025 года.

Ранее число импортеров российской пшеницы сократилось с 26 до 19 стран, несмотря на рост объема экспорта.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!