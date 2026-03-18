Стало известно, какое количество пшеницы Россия экспортирует за границу

В марте 2026 года Россия экспортирует в другие страны 4,3-4,5 млн тонн пшеницы, что может стать вторым результатом после марта 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранс».

Отмечается, что за первые 16 дней марта за границу вывезено около 2,1 млн тонн пшеницы.

По данным аналитиков, снежный покров на большой части Центрального федерального округа России растает к следующей неделе, что уменьшит риск выпревания. Кроме того, уже образовавшаяся ледяная корка растает и не нанесет вреда пшенице.

Ожидается, что возможные осадки на юге страны будут благоприятны для поддержания достаточного уровня влажности почвы. В настоящее время сев ранних яровых набирает обороты, добавили в «Русагротрансе».

До этого сообщалось, что импорт Соединенными Штатами гречки из России в январе этого года вырос в годовом выражении почти в два раза. США за январь импортировали на чуть более чем $166 тыс. — в 2,9 раза больше, чем в декабре, и в 1,7 раза больше, чем в январе 2025 года.

Ранее число импортеров российской пшеницы сократилось с 26 до 19 стран, несмотря на рост объема экспорта.