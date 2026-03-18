Стало известно, как ДМС влияет на бюджет российских компаний

HR-эксперт Мурадян: ДМС помогает компаниям в РФ снижать потери на 30%
Российские работодатели сокращают потери на 25-30% за счет ДМС для своих сотрудников. Таких результатов удается добиться за счет резкого сокращения прогулов и больничных отпусков, рассказал НСН HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян.

Он объяснил, что исследователи подсчитывают убытки компаний, исходя из потерянного времени продуктивности, средней часовой выработки, зарплаты и числа работников. Так, на сегодняшний день около 70% россиян тратят неэффективно до двух часов рабочего времени. При средней зарплате это на 1 тыс. сотрудников убытки в размере 133,2 млн рублей в год или 15-20 рублей за каждый час.

«Те, кто берут своим сотрудникам ДМС, снижают потери на 25–30%: сокращают больничные на 32%, прогулы на 26–38%, — подчеркнул Мурадян. – Крупные фирмы подходят к вопросу здоровья своих сотрудников системно, но малый и средний бизнес – нет».

По его словам, помимо ДМС, в России распространены такие методы поддержания здоровья работников, как медосмотры, выездная диспансеризация.

До этого в России предложили включить расходы на покупку лекарств в стандартные пакеты ДМС. Как отметили аналитики Mains Lab, это позволит расширить спектр услуг и повысить их ценность для россиян. В пример они привели такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ и ЮА, где лекарственное обеспечение занимает до 20% страховой премии.

Ранее в Госдуме призвали ввести новую модель ДМС для самозанятых россиян.

 
6 причин почему россиянам невероятно сложно найти работу в 2026 году
