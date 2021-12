Звезда из поколения Z: Билли Айлиш — 20

18 декабря юбилей празднует американская певица Билли Айлиш – ей исполняется 20 лет.

Первый серьезный успех к Айлиш пришел, когда она была подростком. Начало всемирной популярности исполнительницы связано со ставшим вирусным хитом «Ocean Eyes». В возрасте 18 лет певица выиграла пять премий «Грэмми», четыре из них – за свой дебютный альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» и трек «Bad Guy», а также была признана Лучшим новым исполнителем по версии премии.

Она стала самым молодым исполнителем в истории, одержав победу в первых четырех категориях «Грэмми». В 2021-м Айлиш забрала еще две статуэтки. В дальнейшем Айлиш стала самой молодой звездой, записавшей саундтрек для фильма о Джеймсе Бонде.

На сегодняшний день Билли Айлиш является одной из наиболее знаменитых певиц мира. По итогам 2020-го она заняла третье место в топе самых высокооплачиваемых исполнительниц.