Змеи, вейпы и еда: названы предметы, с которыми не пустят на прямую линию с Путиным

На прямую линию с Путиным запретили проносить баннеры больше формата А4 и вейпы

На мероприятие «Итоги года с Владимиром Путиным», совмещающее формат прямой линии и большой пресс-конференции, запретят проносить баннеры, флаги и вейпы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы для СМИ.

Журналистов традиционно просят ограничивать размер плакатов форматом А4, чтобы они не мешали работе операторов и фотографов. Кроме того, на площадку нельзя приносить продукты, бутылки, контейнеры, громоздкие предметы, лазерные указки, фонарики, воздушные шары и змеи. В список запретов включили также средства индивидуальной мобильности — гироскутеры, электросамокаты и велосипеды, а также животных.

В то же время разрешено приносить лекарства в заводской упаковке (для некоторых препаратов требуется рецепт), антисептические и гигиенические салфетки, а также религиозные книги для личного использования.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в прямой эфир 19 декабря в 12:00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания. В прямом эфире президент России подведет итоги уходящего 2025 года и ответит на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров.

Ранее искусственный интеллект составил список из пяти самых популярных вопросов граждан для прямой линии с Путиным.