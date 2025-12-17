На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Байден призвал не отдавать мировое лидерство России и Китаю

Экс-президент Байден призвал США не отдавать мировое лидерство России и Китаю
Kevin Lamarque/File Photo/Reuters

Бывший президент США Джо Байден призвал Вашингтон не отдавать мировое лидерство России и Китаю. Его слова приводит газета The Hill.

«Если мы [США] не будем лидерами, кто тогда будет руководить миром? Россия? Китай? <…> Мы должны это делать. Мы в долгу перед своими семьями, мы в долгу перед миром, и мы можем это осуществить», — заявил Байден.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп наслаждается «ролью главного миротворца» и считает, что способен заключать сделки, которые не удавались другим президентам страны. Американский лидер обращает внимание на различные конфликты отчасти из-за убеждения, что он может использовать влияние Вашингтона для прекращения конфликтов. Это контрастирует с его президентской кампанией, в ходе которой он придерживался подхода «Америка прежде всего».

Ему «нравится занимать положение властителя для всех этих небольших и слабых стран по всему миру», заявил один из источников, знакомых с ситуацией.

Ранее в Германии предупредили об опасности мирного плана США.

