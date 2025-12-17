На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самозанятых предупредили об усилении налогового контроля в 2026 году

Экономист Шедько: налоговый контроль за самозанятыми и ИП усилится в 2026 году
Агентство «Москва»

Ключевым изменением для самозанятых и индивидуальных предпринимателей станет усиление налогового контроля в 2026 году. В течение 2025 года Федеральная налоговая служба РФ активно внедряла цифровые инструменты мониторинга бизнеса, и в 2026 году этот подход будет только расширяться, заявил «Газете.Ru» доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

«Особое внимание налоговая служба уделяет случаям подмены трудовых отношений, когда компании переводят штатных сотрудников в статус самозанятых, чтобы сократить выплаты по НДФЛ и страховым взносам. Такие схемы могут быть признаны дроблением бизнеса, что грозит доначислением налогов, начислением пени и штрафами до 40% от суммы доначислений. Для выявления подобных нарушений инспекторы используют анализ расчетных счетов, совпадение контрагентов и адресов, а также автоматизированные системы контроля. В результате риски для недобросовестных налогоплательщиков в 2026 году заметно возрастут», — отметил Шедько.

Он добавил, что для самозанятых в 2026 году сохраняются действующие налоговые условия. Режим налога на профессиональный доход (НПД) продолжит работать до 2028 года, а ставки останутся прежними: 4% при работе с физическими лицами и 6% — с компаниями. Шедько уточнил, что обсуждавшееся повышение предельного годового дохода для самозанятых с 2,4 млн до 3 млн рублей на 2026 год принято не было — лимит сохраняется на текущем уровне. Также не утверждена идея введения единой ставки 5% вместо двух действующих — она остается на уровне экспертных и законодательных дискуссий, заключил экономист.

Ранее россиянам рассказали, какая налоговая нагрузка их ожидает в 2026 году.

