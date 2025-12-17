На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт допустил версию отравления для пропавших в Красноярском крае Усольцевых

Исследователь Буянов: пропавшие в тайге Усольцевы могли отравиться продуктами
Ирина Усольцев/«ЛизаАлерт» Красноярского края/VK

Семья Усольцевых, пропавшая более двух месяцев назад в тайге Красноярского края, могла отравиться продуктами, которые взяла с собой в поход. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил исследователь тайны перевала Дятлова Евгений Буянов.

Он подчеркнул, что хотя вероятность отравления маловероятна, исключать ее нельзя. По его словам, причина исчезновения семьи могла быть неожиданной и непредсказуемой, включая возможное отравление продуктами.

Буянов отметил, что более реалистичной версией он считает несчастный случай на болоте. Он объяснил, что в холодной воде человек может быстро утонуть из-за судорог мышц, и если один член семьи провалился в болото, остальные могли попытаться спасти его и также оказаться в опасности.

Эксперт добавил, что для выдвижения обоснованных версий необходимо обнаружить какие-либо следы пропавших.

13 декабря СУ СК РФ по региону сообщило, что Усольцевы могли замерзнуть в тайге. В ведомстве уточнили, что в настоящее время с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.

Следствие рассматривает и криминальную версию в деле о пропаже супругов Усольцевых и их пятилетней дочери в тайге Красноярского края. По делу продолжаются допросы свидетелей и оперативно-разыскные мероприятия. Очевидцы ранее сообщили, что Усольцевы были одеты не по сезону легко и ушли не в том направлении, где потом их искали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа причина пропажи туристов в Пермском крае.

