«Правосудие в России есть»: чем закончилось дело Долиной

Лариса Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница с двумя маленькими детьми осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но высшая судебная инстанция приняла другое решение. Как прошел громкий процесс, какие аргументы приводила защита Долиной и почему плакала адвокат истицы — в материале «Газеты.Ru».

Гласность и справедливость

«Сегодня Верховный суд должен поставить точку в нашумевшем деле... Смогут ли добиться справедливости тысячи обманутых людей по всей России...» — телекорреспондент тихо повторяет текст, рядом шеренга операторов настраивает камеры.

«Интересно, а сама Долина придет?» — переговариваются журналисты.

«Придет, если не занята продажей квартиры», — шутит кто-то в зале.

Большой торжественный зал Верховного суда полон прессы. Вот-вот начнется заседание по делу певицы Ларисы Долиной. Его фабула, кажется, известна уже всей стране — летом 2024 года артистка продала свою квартиру москвичке Полине Лурье за 112 млн рублей, но отказалась съезжать, заявив, что ее обманули мошенники. Районный суд встал на сторону Долиной и даже вернул ей сумму, которую та потратила на риелтора (3 млн рублей). При этом покупательница, никак не связанная с мошенниками, осталась и без квартиры, и без денег.

С тех пор Лурье пыталась добиться справедливости через судебные инстанции, а в России новый вид аферы с недвижимостью в СМИ окрестили «схемой Долиной» или «бабулингом». Суть — пенсионеры продают свою квартиру, а потом через суд признают сделку недействительной из-за «мошенников», оставив добросовестных покупателей без жилья и в долгах. По некоторым данным, за прошедший год в России провернули более 3 тыс. подобных «фокусов» с квартирами . Потому к делу Долиной в Верховном суде приковано столько внимания — это важный прецедент, который может вернуть россиянам надежду на справедливое правосудие.

«Идет, идет!» — оживляются журналисты в суде.

В зале появляется покупательница Полина Лурье с адвокатом. Молодая девушка в капюшоне и черной маске под щелканье фотоаппаратов проходит на свое место. Сев за стол, она скидывает капюшон и спускает маску на подбородок, повернувшись спиной к репортерам. Ранее Лурье подчеркивала, что принципиально не комментирует дело, в том числе, чтобы ее не обвинили в давлении на суд.

«Полина не публичный человек. Она хочет оградить себя и своих детей от излишнего внимания», — указывала защитник Лурье, юрист Светлана Свириденко.

«Я в суде, а не на ток-шоу», — громко говорит Лурье в перерыве начавшегося заседания. Она объясняет, что не будет разговаривать с прессой и просит журналистов вести себя потише.

Сама Долина в Верховном суде так и не появляется. Ее место напротив Лурье пустует. Адвокат артистки Мария Пухова, как только начинается заседание, требует закрыть процесс.

Она подчеркивает, что суды первых инстанций рассматривали дело в закрытом режиме. В качестве аргументов называет сразу несколько причин: тайна следствия, участие несовершеннолетнего ребенка (прописанного в квартире Долиной), неприкосновенность частной жизни. Отдельно Пухова уточняет, что Долина прошла несколько медицинских экспертиз, важных для расследования, а врачебную тайну охраняет закон. Дело вызывало широкий общественный интерес, за «каждым словом» следит «вся страна», поэтому процесс лучше закрыть и оградить участников от лишнего внимания, резюмирует юрист.

«Это не общественная сфера, не профессиональная сфера, это сугубо личная сфера моего доверителя», — подчеркивает адвокат.

Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье в Верховном суде РФ в Москве, 16 декабря 2025 года

Сторона Лурье против. Ее адвокат Свириденко признает, что дело резонансное, но отмечает, что для закрытия нет законных причин. Прокуратура также против.

«Именно открытость и гласность данного судебного заседания способствуют достижению справедливого судебного решения», — обозначает свою позицию прокурор.

Выслушав всех, суд тут же совещается и отказывается закрыть процесс.

«Деньги должны вернуть мошенники»

В Верховном суде выясняется, что Долина до сих пор не вернула Лурье деньги, полученные за квартиру, хотя недавно в эфире «Первого канала» обещала это сделать.

«Полина Александровна, я еще раз заверяю, что верну вам все деньги в полном объеме. Это моя проблема, это меня обманули мошенники. Вы, также как и я, пострадавшая», — заявила тогда певица.

Однако защита Лурье через прессу отказалась принять эти деньги. Ее адвокат объясняла, что до суда девушка сама предлагала актрисе «это же решение и механизмы возврата», но то, как это теперь хочет сделать Долина, покупательнице не подходит.

«То, что сейчас предложили — затянутый возврат, без компенсации и за 3,5 года», — уточняла Свириденко.

Выступая в Верховном суде, защита Долиной теперь и вовсе заявляет, что вернуть солидную сумму должна не певица, а те, кто ее обманул. Так же посчитал суд первой инстанции, отказав Лурье во взыскании убытков с Долиной.

«Денежные средства должны возвращать те, кто их фактически получили. То есть, мошенники в данной ситуации», — сообщает Пухова.

В зале раздаются тихие смешки.

«А как юрист, вы как это предполагаете? Как это возможно осуществить?» — скорее риторически интересуется судья.

В ответ адвокат уходит в юридические термины. В то же время, она добавляет, что Долина все еще готова добровольно отдать 112 млн руб., чтобы «поскорее закончить с этой историей».

«А вы готовы единовременно выплатить 112 миллионов или как?» — уточняет судья.

«Ну, это вопрос исполнения. Я, признаться, адвокат, не бухгалтер [Долиной]. Но, все-таки, человек ведет активную профессиональную деятельность, зарабатывает», — избегает прямого ответа юрист.

Пухова добавляет, что сторона Долиной «категорически против» того, чтобы певицу выселили из проданной квартиры. По мнению адвоката, будет справедливо, если жилье оставят артистке, а Лурье вернут сумму за него.

Во время суда юрист Долиной, фактически, доказывает, что Лурье сама виновата. Не попросила у Долиной справку из ПНД, не встревожилась из-за того, что покупает квартиру ниже рыночной стоимости и за наличные, не заинтересовалась, что внутри прописан чужой ребенок (на последнее адвокат особенно упирает, несколько раз возвращаясь к этой мысли).

«Никто не посчитал нужным связаться с матерью несовершеннолетнего ребенка. Она в курсе, что продается квартира, где ребенок зарегистрирован? Один звонок матери ребенка, не было бы ни этой сделки, ни этого судебного процесса», — возмущается Пухова.

Подозрительно, по мнению адвоката, и то, что Лурье зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в сфере недвижимости. Значит, знакома с такими сделками и должна была вовремя заметить неладное.

Судья тоже интересуется этим фактом — но только со стороны Долиной, которая тоже является ИП, хоть и в другой сфере. Если Долина знакома с юриспруденцией, как она рассчитывала, что у нее останется квартира, и ей вернут все деньги, после того, как сама подписала все соответствующие документы? Этот вопрос председатель суда несколько раз задает адвокату певицы.

«Сделки она где-то [в своей жизни] заключает видимо?... Каким образом это будет сделано, она думала?» — недоумевает судья.

«Лариса Александровна предполагала, что она действует под руководством государственных органов, Росфинмониторинга и ФСБ. «Государственные органы» ей сказали, что всех вместе соберут, сделку аннулируют... Этот вопрос в принципе не вызывал у нее каких-то сомнений, потому что если наше государство что-то обещает, это будет исполнено», — в конце концов патриотично отвечает адвокат.

«Не могу не плакать»

У стороны Лурье на все доводы готовы возражения. Выступая в свою очередь, ее защитник подробно объясняет, почему девушку нельзя обвинять в том, что она вела себя «неразумно и недобросовестно». Не заставила Долину взять справку из ПНД — так та работает педагогом, а все учителя регулярно проходят психиатрическое освидетельствование.

«[Вдобавок], Лариса Александровна на выборах нашего президента была его доверенным лицом, соответственно, предположить, что она состоит на учете в ПНД, было просто невозможно», — добавляет юрист.

Во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ в Москве, 16 декабря 2025 года

Сама Лурье действительно является ИП в сфере недвижимости — но только, чтобы легально сдавать одно нежилое помещение, а не потому, что она эксперт в этой области, подчеркивает защитник.

Как рассказывает адвокат, сама Лурье искала новое жилье, чтобы съехать вместе с детьми из квартиры, которую купила вместе с бывшим мужем.

«Для моей доверительницы покупка этой квартиры не была инвестицией. Она была намерена купить дом для себя и своих детей, малолетних детей», — разъясняет защитник Свириденко.

В мае 2024-го Долина выложила объявление о продаже квартиры в интернет, в том же месяце Лурье ее осмотрела и стала договариваться о цене. Изначально певица просила 130 млн руб., цену удалось сбить, потому что в собственности Долиной в этом доме нет машино-места. Кроме того, ее квартире, по мнению покупателя, нужен дорогой ремонт (последний Лурье оценила в 40 млн руб.). В итоге уже 20 мая 2024-го Лурье и Долина лично встретились и заключили предварительный договор купли-продажи. Свое желание продать жилье певица объясняла тем, что ей стало слишком тесно, и она купит новую квартиру.

«Лариса Александровна, пребывая в прекрасном разумном состоянии, ни с кем не созваниваясь, разговаривала с Полиной, объясняла ей инфраструктуру района, готова была познакомить с жилищной компанией», — указывает адвокат.

В своем выступлении Свириденко вообще ставит под вопрос «заблуждение», в котором якобы находилась Долина. Так, она отмечает, что спустя несколько дней Долина попросила заключить дополнительное соглашение о том, что оставит себе два предмета из квартиры: пианино и концертный стул.

«Если человек понимал, как ему говорили, что все останется [в его собственности], ничего не произойдет, с какой целью было заключено это допсоглашение об изъятии конкретного предмета?» — обращает внимание Верховного суда адвокат.

Позже, в июне 2024-го в присутствии сотрудника банка и риелторов обеих сторон Лурье сняла наличными нужную сумму и под расписку передала певице в двух «контейнерах».

«Полина Долину не обманывала... и не могла узнать об обмане. Этого никто не мог, ни банковские сотрудники, которые присутствовали, ни риелторы...никаких странностей не было, никакого воздействия, никаких телефонов, звонков», — подытоживает Свириденко.

Сама Лурье выступает в суде мало, но с готовностью отвечает на все вопросы председателя. Вспоминает, как много общалась с известной артисткой и вполне доверяла ей. Кроме квартиры Долиной, девушка изучила еще 16 вариантов, но именно этот подошел ей больше всего.

«[А теперь] люди боятся покупать квартиры, у людей паника, они боятся потерять деньги, которые заработали», — отмечает ее защитник.

Тщательно выслушав всех, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда удаляется на совещание. Перерыв длится долго. Вернувшись, председатель в полной тишине оглашает вердикт — оставить квартиру Лурье. В зале раздаются робкие одиночные хлопки, затем их становится больше. Адвокат Долиной сразу же уходит из помещения, адвокат Лурье плачет.

«Мы все сегодня здесь за вас стояли! Поздравляем!» — радуются репортеры.

«Спасибо!» — благодарит девушка.

«Не могу не плакать», — признается ее защитник. — «Спасибо всем людям, которые нас поддерживали, всем журналистам. Мы верили в победу, в том числе, благодаря вашей поддержке... Теперь у Полины есть дом... После первого решения в Хамовническом суде я вышла и сказала, что оно убивает правосудие. Теперь я говорю, что правосудие в России есть».