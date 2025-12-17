Сальдо: перевод в штурмовики может спровоцировать массовый уход наемников из ВСУ

Результатом возможного массового перевода иностранных наемников на Украине в штурмовые части после устранения интернациональных легионов станет не повышение боеспособности армии противника, а уход иностранцев и еще больший кадровый кризис. Об этом ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, таким образом командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается закрыть провалы за счет перераспределения людей. В свою очередь, сами иностранцы оставляют за собой право разорвать контракт. Сальдо отметил, что инициатива не позволит повысить боеспособность украинской армии.

«Скорее, наоборот, приведет к уходу иностранцев и еще большему кадровому кризису. Это попытка решить системную проблему тактическими мерами, которая, как показывает практика, результата не дает», — сказал он.

12 декабря сообщалось, что иностранные наемники массово расторгают контракты с ВСУ и бегут, опасаясь, что их могут перевести в штурмовики.

Украинский аналитический ресурс Deep State, связанный с главным управлением разведки Минобороны Украины, утверждал, что командование ВСУ обсуждает ликвидацию иностранных легионов в составе сухопутных войск, а личный состав планируют отправлять в штурмовые войска.

Ранее ВС РФ уничтожили группу наемников из Чехии и Польши.