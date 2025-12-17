На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сальдо высказался о возможном переводе иностранных наемников в штурмовики ВСУ

Сальдо: перевод в штурмовики может спровоцировать массовый уход наемников из ВСУ
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Результатом возможного массового перевода иностранных наемников на Украине в штурмовые части после устранения интернациональных легионов станет не повышение боеспособности армии противника, а уход иностранцев и еще больший кадровый кризис. Об этом ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, таким образом командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается закрыть провалы за счет перераспределения людей. В свою очередь, сами иностранцы оставляют за собой право разорвать контракт. Сальдо отметил, что инициатива не позволит повысить боеспособность украинской армии.

«Скорее, наоборот, приведет к уходу иностранцев и еще большему кадровому кризису. Это попытка решить системную проблему тактическими мерами, которая, как показывает практика, результата не дает», — сказал он.

12 декабря сообщалось, что иностранные наемники массово расторгают контракты с ВСУ и бегут, опасаясь, что их могут перевести в штурмовики.

Украинский аналитический ресурс Deep State, связанный с главным управлением разведки Минобороны Украины, утверждал, что командование ВСУ обсуждает ликвидацию иностранных легионов в составе сухопутных войск, а личный состав планируют отправлять в штурмовые войска.

Ранее ВС РФ уничтожили группу наемников из Чехии и Польши.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как прокачать чувство юмора. Теория и практика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами