Венесуэла потребовала от США вернуть нефть

Венесуэла потребовала от США в срочном порядке освободить экипаж захваченного в Карибском море танкера, вернуть похищенную нефть и прекратить вмешательство в законную торговлю. Об этом говорится в письме министра иностранных дел республики Ивана Хиля Пинто председателю Совбеза ООН, опубликованном в Telegram-канале.

Глава МИД Венесуэлы призвал международную организацию публично осудить «поощряемое» Соединенными Штатами пиратство, незаконное использование военной силы в отношении танкера и кражу груза, являющегося предметом законной международной торговли.

Пинто назвал захват танкера американскими военными «актом государственного пиратства» и «вопиющим хищением». Министр подчеркнул, что Боливарианская Республика продолжит осуществлять торговлю своими ресурсами и требовать, чтобы законные операции не подвергались грабежам и захватам.

10 декабря США при помощи авианосца Gerald R. Ford захватили танкер с венесуэльской нефтью в Карибском море. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон оставит нефть себе. Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Соединенные Штаты конфискуют задержанный возле побережья Венесуэлы танкер и перевозившуюся на нем нефть.

Ранее Трамп объявил морскую блокаду Венесуэлы.