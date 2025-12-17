Мерц заверил, что европейцы на Украине смогут дать отпор России

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в случае отправки на Украину европейские силы при определенных обстоятельствах смогут противостоять ВС РФ. Его слова приводит телеканал ZDF.

«Мы обеспечим демилитаризованную зону между воюющими сторонами, и, если быть очень конкретным, мы также будем действовать против соответствующих российских вторжений и атак. Мы еще не дошли до этого», — сказал Мерц.

Он также поприветствовал обязательство США «защитить Украину в случае прекращения огня», как если бы она была членом НАТО. Эта позиция Вашингтона заслуживает внимания, констатировал канцлер.

После переговоров в Берлине, прошедших c 14 по 15 декабря, европейские лидеры сообщили о готовности создать «многонациональные силы» для обеспечения гарантий безопасности для Украины. Силы планируется собрать в рамках «коалиции желающих» под руководством Европы и при поддержке США. Согласно плану, военные должны помочь Украине восстановить армию, обеспечивать контроль над воздушным пространством и безопасность на море, а также проводить операции на территории Украины.

Ранее Зеленский понадеялся на работу «спецтрибунала» против России.