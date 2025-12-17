В Совфеде фразой «совсем плох» оценили высказывания Стармера в отношении России

Пушков призвал поместить Макрона и Стармера в одну палату после слов о России

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер «совсем плох», комментируя его слова о том, что Россия «повсюду» представляет угрозу Соединенному Королевству. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Пора лечиться. По ту сторону Ла Манша его ждет коллега, который давно «уже видит русских у ворот Парижа». Обоих можно поместить в одну палату - в силу несомненной близости диагноза. Следующая фаза их паранойи - русские у ворот психбольницы...», — написал Пушков.

В данном случае сенатор имел в виду высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что русские могут оказаться у ворот Парижа. Тогда Макрон назвал президента России Владимира Путина «хищником», которому нужно «продолжать есть для собственного выживания».

Макрон призвал Европу «не быть наивной» перед лицом России, которая якобы будет дестабилизирующей силой еще долгое время.

Ранее в Швеции призвали готовиться сдерживать Россию после завершения конфликта на Украине.