Глава МАГАТЭ рассказал о работе на Чернобыльской АЭС

Гросси: после повреждения саркофага работы на ЧАЭС могут вызвать рост радиации

После повреждения саркофага любые работы на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) могут моментально привести к росту радиации. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, со временем ситуация на ЧАЭС может ухудшаться из-за нехватки надежной защиты. Директор МАГАТЭ уточнил, что любые работы, связанные с обращением и перемещением высокоактивных материалов, приводят к быстрому росту радиационного фона.

Росси подчеркнул, что ситуация требует новых анализов, режимов мониторинга и выявления допустимых уровней.

В феврале в интернете появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место взрыва, установив, что беспилотник пробил отверстие в крыше защитного сооружения размером около шести метров в диаметре.

13 декабря Гроссии сообщил, что часть работ по разбору аварийного энергоблока на Чернобыльской АЭС приостановили из-за повреждений саркофага.

Ранее на Чернобыльской АЭС произошел блэкаут.