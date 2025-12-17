На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МАГАТЭ рассказал о работе на Чернобыльской АЭС

Гросси: после повреждения саркофага работы на ЧАЭС могут вызвать рост радиации
true
true
true
close
Albert Otti/Global Look Press

После повреждения саркофага любые работы на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) могут моментально привести к росту радиации. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, со временем ситуация на ЧАЭС может ухудшаться из-за нехватки надежной защиты. Директор МАГАТЭ уточнил, что любые работы, связанные с обращением и перемещением высокоактивных материалов, приводят к быстрому росту радиационного фона.

Росси подчеркнул, что ситуация требует новых анализов, режимов мониторинга и выявления допустимых уровней.

В феврале в интернете появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место взрыва, установив, что беспилотник пробил отверстие в крыше защитного сооружения размером около шести метров в диаметре.

13 декабря Гроссии сообщил, что часть работ по разбору аварийного энергоблока на Чернобыльской АЭС приостановили из-за повреждений саркофага.

Ранее на Чернобыльской АЭС произошел блэкаут.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как прокачать чувство юмора. Теория и практика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами