На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы регионы России, где больше всего работающих пенсионеров

Соцфонд: в России более 7 млн пенсионеров продолжают работать
true
true
true
close
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Наибольшее количество работающих пенсионеров зафиксировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области. Об этом свидетельствуют данные Соцфонда России, проанализированные ТАСС.

Согласно документу, в столице числится 502,5 тысячи трудящихся пенсионеров, в Подмосковье — 420,4 тысячи, в Петербурге — 333,9 тысячи, в Краснодарском крае — 243 тысячи, а в Свердловской области — 235,4 тысячи.

Наименьшая численность работающих пенсионеров отмечена в Ненецком автономном округе (3,4 тысячи), на Чукотке (5 тысяч), в Еврейской автономной области (7,3 тысячи) и Республике Алтай (8,9 тысячи).

Всего по стране работают более 7,3 млн пенсионеров, при этом средний размер их пенсии составляет 24 006 рублей.

По данным Соцфонда, в десяти регионах РФ средняя пенсия превышает 30 000 рублей. Такие выплаты получают в Республике Коми, Архангельской области, Ненецком автономном округе, Мурманской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Саха (Якутия), Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях. А в среднем по стране пенсионеры получают около 23 530 рублей, в том числе работающие пенсионеры — 21 373 рубля, и неработающие — 24 006 рублей.

Ранее россиянам напомнили об изменении размера пенсий в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как прокачать чувство юмора. Теория и практика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами