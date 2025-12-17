Названы регионы России, где больше всего работающих пенсионеров

Соцфонд: в России более 7 млн пенсионеров продолжают работать

Наибольшее количество работающих пенсионеров зафиксировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области. Об этом свидетельствуют данные Соцфонда России, проанализированные ТАСС.

Согласно документу, в столице числится 502,5 тысячи трудящихся пенсионеров, в Подмосковье — 420,4 тысячи, в Петербурге — 333,9 тысячи, в Краснодарском крае — 243 тысячи, а в Свердловской области — 235,4 тысячи.

Наименьшая численность работающих пенсионеров отмечена в Ненецком автономном округе (3,4 тысячи), на Чукотке (5 тысяч), в Еврейской автономной области (7,3 тысячи) и Республике Алтай (8,9 тысячи).

Всего по стране работают более 7,3 млн пенсионеров, при этом средний размер их пенсии составляет 24 006 рублей.

По данным Соцфонда, в десяти регионах РФ средняя пенсия превышает 30 000 рублей. Такие выплаты получают в Республике Коми, Архангельской области, Ненецком автономном округе, Мурманской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Саха (Якутия), Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях. А в среднем по стране пенсионеры получают около 23 530 рублей, в том числе работающие пенсионеры — 21 373 рубля, и неработающие — 24 006 рублей.

