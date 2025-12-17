17 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

17 декабря в России свой праздник отмечают военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения и сотрудники фельдъегерской службы. Сегодня православная церковь чтит память святой великомученицы Варвары. А по народному календарю — Варварины морозы, с этого дня на Руси начинался праздничный период гуляний. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 17 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 17 декабря

День Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России

Постановлением Совета министров СССР 17 декабря 1959 года в стране были созданы Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Дата стала профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов этого рода войск. Праздник учрежден в 1995 году указом президента РФ.

Ракетные войска стратегического назначения находятся в постоянной боевой готовности и предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии против России. На вооружении РВСН состоят наземные межконтинентальные баллистические ракеты мобильного и шахтного базирования с ядерными боеголовками. Эти войска — важнейший компонент ядерного щита страны.

День атомного подводного флота РФ

Проектирование и строительство первой отечественной атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» началось в 1952 году и продолжалось шесть лет. 17 декабря 1958 года она была принята в эксплуатацию. Дата стала праздником, ведь атомоход положил начало созданию отечественного атомного подводного флота. Сейчас легендарную подлодку можно увидеть в Музее военно-морской славы в Кронштадте.

В наши дни атомные подводные лодки играют большую роль в обеспечении стабильности и безопасности. Это один из элементов стратегического ядерного сдерживания.

«Сеет ужас в мире». На Западе испугались новой российской подлодки Новое оружие России, которое она планирует развернуть в Арктике, может изменить баланс сил в мире... 05 июня 13:44

close Виталий Аньков/РИА «Новости»

День российской фельдъегерской связи

В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении нового праздника — Дня фельдъегерской связи в РФ. Он направлен на сохранение исторических традиций и повышение престижа государственной фельдъегерской службы.

Дата связана с историческим событием: 17 декабря 1796 года в России появился Фельдъегерский корпус, который стал важным органом государственной и военной связи. В его задачи входила пересылка правительственных документов по России и за границу. Сегодня Государственная фельдъегерская служба РФ также обеспечивает доставку отправлений особой важности, секретной корреспонденции. Она входит в систему федеральных органов исполнительной власти, руководство которыми осуществляет президент России.

День курьера в России

17 декабря считают своим профессиональным праздником не только военные, но и гражданские курьеры. Благодаря сервисам доставки практически любые товары сегодня можно получить на дом. Днем и ночью в любую погоду курьеры развозят документы, продукты питания, медикаменты и технику. Кто-то работает на авто, кто-то предпочитает скутер, самокат или велосипед, а кто-то и вовсе доставляет товары пешком. Ученые прогнозируют, что в будущем курьеров заменят роботы, но пока они остаются городской экзотикой.

Развеян миф об огромных зарплатах российских курьеров В Москве и других городах России курьеры на самом деле не зарабатывают по 200-300 тысяч рублей... 17 июня 13:14

close Shutterstock/FOTODOM

Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости

С 2003 года по инициативе представителей секс-индустрии в мире отмечают Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости. Работники этой сферы часто становятся жертвами агрессии со стороны сутенеров и клиентов, при этом общество и правоохранительные органы относятся к подобным фактам с равнодушием.

Символом сопротивления дискриминации секс-работников стал красный зонт. В этот день в ряде стран представительницы древнейшей профессии вспоминают жертв насилия и проводят «Марши красных зонтиков». Впервые такая акция прошла в 2001 году в Венеции.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 17 декабря в других странах

День кино — Белоруссия. День белорусского кино учрежден в честь начала кинопроизводства в стране в 1924 году. В праздник проходят премьерные показы фильмов, встречи с кинорежиссерами и артистами, автограф-сессии.

День кленового сиропа — США. Кленовый сироп — настолько популярное лакомство в Северной Америке, что в честь него придумали этот неофициальный праздник. Сироп делают из сока некоторых видов клена и широкого используют в кулинарии: добавляют в выпечку, десерты, кофе. Основными производителями продукта в мире являются Канада и США.

День Святого Лазаря — Куба. На Кубе это большой праздник, сочетающий в себе элементы римского католицизма и сантерии — соединения разнородных верований и учений африканского происхождения. Центр празднования — национальное святилище Сан Лазаро в Эль Ринконе. Здесь верующие оставляют подношения в виде свечей, цветов и монет, чтобы умилостивить святого.

Религиозные праздники 17 декабря

День памяти великомученицы Варвары

Святая Варвара — христианская великомученица, которая почитается как защитница от внезапной и насильственной смерти. Она жила в III веке в Илиополе территория современной Сирии. Варвара родилась в знатной языческой семье и с юных лет славилась редкой красотой.

Ее отец Диоскор, рано потерявший супругу, души не чаял в дочери и ревниво ограждал ее от посторонних взглядов. Чтобы уберечь дочь от мужского внимания, он заточил ее в башне. Единственным доступом к внешнему миру для девушки оставалось окно. Целыми днями Варвара предавалась размышлениям и пришла к выводу, что мир сотворен не языческими богами, а Единым Создателем.

Когда пришла пора выдать дочь замуж, отец выпустил ее из башни. Однако святая Варвара отказалась сочетаться узами брака. Она стала общаться с христианами и приняла святое крещение. Узнав об этом, взбешенный родитель отвел ее к правителю города Мартиану. Девушку подвергли страшным пыткам, но не смогли заставить отречься от Христа. Вместе с ней через страдания прошла еще одна христианка — Иулиания. После пыток обеих казнили. Причем жизнь у Варвары отнял сам отец. Вскоре после этого Диоскора и Мартиана поразила молния.

close Wikimedia Commons

В VI веке мощи святой перенесли в Константинополь, а в XII веке — доставили в Киев.

День памяти Лазаря из Вифании у католиков

В этот день католическая церковь вспоминает Лазаря — брата Марфы и Марии, которого Иисус Христос воскресил через четыре дня после смерти. Когда он вновь обрел жизнь, то перебрался на Кипр. Здесь его назначили первым епископом Китиона. В общей сложности он прожил еще тридцать лет, после чего скончался во второй раз.

Православная церковь 17 декабря также чтит память: • преподобного Иоанна Дамаскина;

• преподобного Иоанна, епископа Поливотского;

• святителя Геннадия, архиепископа Новгородского;

• священномучеников Алексия Сабурова, Иоанна Пьянкова, Александра Посохина и других.

Народные праздники и приметы 17 декабря

Варварины морозы

В этот день на Руси почитали великомученицу Варвару Илиопольскую, пострадавшую за христианскую веру. Женщины молились святой о благополучной беременности и легких родах, о здоровье детей и их вразумлении. А еще верующие просили святую Варвару уберечь их от внезапной смерти без покаяния, исцелить от болезней, избавить от уныния и печали.

Этот день считался бабьим праздником. Хозяюшки старались встать пораньше и налепить вареников с разными начинками. Стирка и уборка 17 декабря были под запретом.

На Варварин день часто приходились сильные морозы. В народе говорили: Трещит Варюха — береги нос и ухо!

Приметы

Ударили крепкие морозы — стужа останется надолго.

Темное небо без звезд — к потеплению.

На закате небо стало алым — следующий день будет ясным и солнечным.

Тусклое небо вечером — к сильным снегопадам.

Дым над трубами столбом — к крепким морозам.

Сосульки «заплакали» — жди летом щедрого урожая льна.

Какие исторические события произошли 17 декабря

1790 год — в Мехико найден камень Солнца — монолитный диск с символическим изображением ацтекской космогонии и солнечного культа, один из старейших памятников ацтекской культуры.



— в Мехико найден камень Солнца — монолитный диск с символическим изображением ацтекской космогонии и солнечного культа, один из старейших памятников ацтекской культуры. 1819 год — Симон Боливар провозгласил независимость Великой Колумбии.



— Симон Боливар провозгласил независимость Великой Колумбии. 1837 год — большой пожар в Зимнем Дворце Санкт-Петербурга полностью уничтожил здание главной императорской резиденции.



— большой пожар в Зимнем Дворце Санкт-Петербурга полностью уничтожил здание главной императорской резиденции. 1892 год — в Нью-Йорке вышел в печать первый номер журнала Vogue.

close Обложка первого журнала Vogue Vogue

1903 год — самолет Wright Flyer братьев Райт впервые поднялся в воздух.



— самолет Wright Flyer братьев Райт впервые поднялся в воздух. 1942 год — в ходе Второй мировой войны нацисты уничтожили Барановичское гетто.



— в ходе Второй мировой войны нацисты уничтожили Барановичское гетто. 1989 год — на американском телеканале FOX вышла первая серия мультсериала «Симпсоны».



— на американском телеканале FOX вышла первая серия мультсериала «Симпсоны». 1998 год — США и Великобритания начали военную операцию против Ирака «Пустынный лис».

Дни рождения и юбилеи 17 декабря

В 1883 году родился Юлиан Шиманский — советский ученый-кораблестроитель, академик АН СССР.



— советский ученый-кораблестроитель, академик АН СССР. В 1905 году родился Иосиф Хейфиц — кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР, создатель картин «Дело Румянцева», «Плохой хороший человек», «Депутат Балтики», «Впервые замужем».



— кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР, создатель картин «Дело Румянцева», «Плохой хороший человек», «Депутат Балтики», «Впервые замужем». В 1921 году родилась Анн Голон — французская писательница, вместе с мужем написавшая серию исторических романов об Анжелике.



— французская писательница, вместе с мужем написавшая серию исторических романов об Анжелике. В 1928 году родилась Нонна Бодрова — советская телеведущая, диктор, заслуженная артистка РСФСР.



— советская телеведущая, диктор, заслуженная артистка РСФСР. В 1928 году родился Леонид Броневой — актер театра и кино, народный артист СССР.

close Актер Леонид Броневой в театре «Ленком», 2008 год Илья Питалев/РИА «Новости»

В 1974 году родилась Ника Турбина — русская поэтесса, известная стихотворениями, написанными и изданными в юном возрасте.

Кто отмечает дни рождения

80 лет исполняется Эрни Хадсону — американскому актеру («Охотники за привидениями»).



— американскому актеру («Охотники за привидениями»). 57 лет исполняется Светлане Бондарчук — российской модели, телеведущей.



— российской модели, телеведущей. 50 лет исполняется Милле Йовович — американской актрисе («Пятый элемент», «Обитель зла»), модели.

close Милла Йовович Global Look Press