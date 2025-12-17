На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Башкирии скрипачка подралась с женщиной, перекрывшей ей дорогу

Mash: заслуженная артистка Башкортостана подралась с женщиной на парковке
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash Batash»

В Башкирии заслуженная артистка подралась с водительницей на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Драма случилась на стоянке филармонии в Учалах. По словам Земфиры, она подъехала туда, чтобы проводить родных в Челябинск. Стала перетаскивать сумки в багажник и заметила, как ее легковушку пинает скрипачка Айгуль Хайруллина и ругается, что ей перегородили путь. Земфира утверждает: артистка несколько раз ударила и ее саму, и авто — на кузове остались вмятины», — говорится в публикации.

По словам артистки, она хотела активировать сигнализацию, но ее оппонентка подошла и ударила по голове. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как водительница приближается к красному автомобилю артистки и ударяет женщину, тогда Айгуль Хайруллина вступила в конфликт.

По данным канала, теперь Айгуль должна заплатить Земфире 25 тыс. рублей, а Земфира – Айфгуль – 42 тыс. рублей. По словам артистки, ее оппонентка «замучила» судами, поэтому скрипачка в произошедшем больше не хочет разбираться.

Ранее сообщалось, что треш-блогера Дзугкоева отправят в тюрьму после экстремального интима.

