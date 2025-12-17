В США застрелили профессора престижного университета

Профессор Массачусетского технологического института (MIT), специалист по ядерной физике и термоядерному синтезу Нуно Лурейру погиб в результате нападения в своём доме в Бруклайне, штат Массачусетс. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальное заявление окружной прокуратуры Норфолка.

По информации ведомства, 47-летний ученый был застрелен вечером в понедельник, 15 декабря, и скончался в больнице на следующий день. На момент публикации подозреваемых не нашли. Также пока остаются неясными мотивы убийцы — у профессора была положительная характеристика и не было явных конфликтов.

Лурейру работал в MIT с 2016 года. В прошлом году он возглавил Центр плазменной науки и термоядерного синтеза, где занимался развитием технологий чистой энергии и других научных проектов. Под его руководством в лаборатории, одной из крупнейших в институте, трудились более 250 сотрудников в семи зданиях.

Ученый родился и вырос в городе Визеу в центральной Португалии, получил образование в Лиссабоне, а затем защитил докторскую диссертацию в Лондоне. До прихода в MIT он работал в институте термоядерного синтеза в Лиссабоне. Лурейру был женат.

Коллеги и студенты отмечали его как наставника и лидера, обладавшего «ярким и чутким характером», а президент MIT Салли Корнблут охарактеризовала смерть профессора как «шокирующую потерю». В интервью при назначении на пост руководителя лаборатории профессор говорил, что термоядерная энергия способна изменить ход истории человечества, а MIT остается местом, где ищут решения крупнейших проблем человечества.

В день убийства некоторые студенты посетили квартиру Лурейру, чтобы выразить соболезнования. Посол США в Португалии Джон Арриго опубликовал пост, в котором отметил заслуги Лурейру в науке и руководстве исследовательскими проектами.

