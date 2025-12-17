Пропустившая школьника с ножом охранница петербургской школы признала вину

Охранница школы в Санкт-Петербурге, которая пропустила ученика с ножом, несмотря на сработавший металлодетектор, признала вину по делу об оказании услуг с нарушением требований безопасности. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, сотрудница охранного предприятия дала признательные показания, после чего ее поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время следствие планирует определить меру пресечения.

Источник ТАСС уточнил, что к вечеру 16 декабря состояние здоровья напавшего школьника позволило доставить его на допрос в качестве подозреваемого. При этом он отказался давать показания, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя. Врачи разрешили оставить его в изоляторе временного содержания.

Инцидент произошел 15 декабря утром в школе №191 на Белорусской улице. Девятиклассник пришел с ножом и во время индивидуального дополнительного занятия он несколько раз ударил 29-летнюю учительницу. По предварительным данным полиции, мотивом стала плохая оценка. Пострадавшую и подростка в тяжелом состоянии госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Во вторник Следственный комитет сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела — об оказании охранных услуг с нарушением требований безопасности. По этому делу была задержана сотрудница охранной фирмы, находившаяся на посту в день происшествия. Подробности — в материале «Газета.Ru».

