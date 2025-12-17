На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пропустившая школьника с ножом охранница петербургской школы признала вину

ТАСС: охранница школы в Петербурге признала вину после нападения ученика
true
true
true
close
ReeAod/Shutterstock/FOTODOM

Охранница школы в Санкт-Петербурге, которая пропустила ученика с ножом, несмотря на сработавший металлодетектор, признала вину по делу об оказании услуг с нарушением требований безопасности. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, сотрудница охранного предприятия дала признательные показания, после чего ее поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время следствие планирует определить меру пресечения.

Источник ТАСС уточнил, что к вечеру 16 декабря состояние здоровья напавшего школьника позволило доставить его на допрос в качестве подозреваемого. При этом он отказался давать показания, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя. Врачи разрешили оставить его в изоляторе временного содержания.

Инцидент произошел 15 декабря утром в школе №191 на Белорусской улице. Девятиклассник пришел с ножом и во время индивидуального дополнительного занятия он несколько раз ударил 29-летнюю учительницу. По предварительным данным полиции, мотивом стала плохая оценка. Пострадавшую и подростка в тяжелом состоянии госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Во вторник Следственный комитет сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела — об оказании охранных услуг с нарушением требований безопасности. По этому делу была задержана сотрудница охранной фирмы, находившаяся на посту в день происшествия. Подробности — в материале «Газета.Ru».

Ранее адвокат рассказал, какой срок могут дать напавшему на школу в Одинцово подростку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами