Цены на нефть подскочили из-за решения Трампа по Венесуэле

Reuters: цены на нефть подскочили после блокады нефтяных танкеров Венесуэлы
true
true
true
close
Lucy Nicholson/Reuters

Решение президента США Дональда Трампа ввести «полную блокаду» подсанкционных нефтяных танкеров Венесуэлы привело к резкому скачку цен на энергоносители. Об этом сообщает Reuters.

По состоянию на 01:35 GMT (4:35 мск) цена фьючерсов на нефть американской нефти WTI выросла на 1%, до $55,86 за баррель, фьючерсов на нефть марки Brent — на 0,9%, до $59,5 за баррель.

Незадолго до этого Трамп объявил о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

Также он заявил, что признал нынешние власти Боливарианской Республики иностранной террористической организацией за «кражу» активов Соединенных Штатов, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми».

Вместе с тем глава Белого дома заверил, что военная активность США вокруг Венесуэлы будет усиливаться до тех пор, пока Каракас «не вернет США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли у нас».

30 ноября Трамп пригрозил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро возможными силовыми мерами в случае, если тот не покинет свой пост. До этого лидер США объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и в ее окрестностях. Это заявление было сделано на фоне укрепления американской военной группировки в Карибском бассейне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мадуро заявил, что народ Венесуэлы и ее армия готовы защищать Боливарианскую республику.

