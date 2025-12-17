На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США усомнились, что Трамп пожертвует Майами, чтобы спасти Вильнюс

Журналист Игнатиус усомнился, что Трамп пожертвует Майами ради спасения Вильнюса
true
true
true
close
Mike Segar/Reuters

Любые гарантии безопасности Украине должны быть ратифицированы конгрессом США и парламентами стран Европы, однако это вряд ли произойдет. Такое мнение высказал обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.

По его словам, в таком случае лучший вариант – подписанные лидерами разных стран гарантии с очень конкретными деталями относительно мониторинга выполнения соглашения и реакции на нарушения.

«Такие гарантии всегда описываются как «подобные статье 5» [устава НАТО]. Учитывая, что сама статья 5 становится все более сомнительной — неужели президент Трамп действительно пожертвует Майами, чтобы спасти, скажем, Вильнюс, столицу Литвы, — ко всей этой затее следует относиться с некоторым скептицизмом», — написал Игнатиус.

До этого газета The New York Times писала, что американские и европейские переговорщики разработали проекты двух документов поддержки Украины после заключения мирного соглашения с Россией. По данным газеты, проекты документов по вопросам безопасности были выработаны после интенсивных переговоров в Берлине в начале недели. В них участвовали представители ЕС, включая Францию, Германию, Италию и Великобританию.

Ранее глава МИД Литвы заявил, что Россия не заплатила за «оккупацию» Балтии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как прокачать чувство юмора. Теория и практика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами