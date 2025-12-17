В США усомнились, что Трамп пожертвует Майами, чтобы спасти Вильнюс

Любые гарантии безопасности Украине должны быть ратифицированы конгрессом США и парламентами стран Европы, однако это вряд ли произойдет. Такое мнение высказал обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.

По его словам, в таком случае лучший вариант – подписанные лидерами разных стран гарантии с очень конкретными деталями относительно мониторинга выполнения соглашения и реакции на нарушения.

«Такие гарантии всегда описываются как «подобные статье 5» [устава НАТО]. Учитывая, что сама статья 5 становится все более сомнительной — неужели президент Трамп действительно пожертвует Майами, чтобы спасти, скажем, Вильнюс, столицу Литвы, — ко всей этой затее следует относиться с некоторым скептицизмом», — написал Игнатиус.

До этого газета The New York Times писала, что американские и европейские переговорщики разработали проекты двух документов поддержки Украины после заключения мирного соглашения с Россией. По данным газеты, проекты документов по вопросам безопасности были выработаны после интенсивных переговоров в Берлине в начале недели. В них участвовали представители ЕС, включая Францию, Германию, Италию и Великобританию.

Ранее глава МИД Литвы заявил, что Россия не заплатила за «оккупацию» Балтии.