Депутат уличил главу МИД Финляндии во лжи о России

Iltalehti: финский депутат обвинил главу МИД Валтонен во лжи из-за слов о России
Michael Nitzschke/Global Look Press

Финский депутат Йоханнес Юрттиахо поспорил с министром иностранных дел страны Элиной Валтонен насчет ее утверждения о том, что на Россию за последние сто лет никто не нападал. Об этом сообщает издание Iltalehti.

В публикации отмечается, что Юрттиахо обвинил Валтонен во лжи во время заседания парламента. Парламентарий заявил министру о вторжении Финляндии в Советский Союз во время Великой Отечественной войны.

Депутат поинтересовался у Валтонен, не следовало ли ему самому проверить информацию, которую та озвучила прессе, однако Валтонен проигнорировала вопрос.

Накануне премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Россия якобы будет угрозой для Европы в «ближайшем будущем».

27 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил о готовности Москвы «как угодно» зафиксировать положение о том, что Россия не собирается нападать на европейские страны. Глава государства назвал «жуликами» тех, кто распространяет информацию о риске нападения РФ на Европу. По его словам, Москва готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

Ранее глава МО Британии заявил о подготовке к развертыванию сил на Украине.

