Последние секунды жизни водителя Lada Granta попали на видео в Удмуртии

В Удмуртии на видео сняли, как автомобили с людьми разбились в жестком ДТП
В Удмуртии автомобили с людьми разбились на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Ижевск с огоньком».

«На трассе в Сарапульском районе Удмуртии «Лада Granta», выехав на встречную полосу, столкнулась с «УАЗом»», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения и врезается в УАЗ. От удара машины отлетают в разные стороны, разбиваются, а их детали разлетаются по проезжей части. На записи также видно, что автомобили получили серьезные повреждения.

По данным канала, в результате ДТП водитель Lada Granta получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель и трое пассажиров УАЗ пострадали, прибывшие медики госпитализировали их. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследования по факту аварии.

До этого в городе Дзержинске Новгородской области 15-летний подросток разбился в ДТП. Очевидцы запечатлели последствия ДТП .

Ранее в Курганской области Hyundai Accent с человеком разбился в жестком ДТП.

