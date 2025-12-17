Собаки съели оставленного на улице младенца сразу после рождения

В Индии бездомные собаки напали на младенца, который недавно родился. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в штате Одиша. По данным издания, жители деревни Баликатиран обратили внимание на странные предметы, которые собаки несли в пастях. Позже они поняли, что безнадзорные животные держали в зубах части корпуса ребенка.

Предварительно, родители оставили только что родившегося младенца на улице. В этот момент к нему подбежали бродячие собаки и искусали. Намеренно ли родители бросили новорожденного, не уточняется. Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить полиции.

До этого в Тыве семилетний ребенок подвергся нападению собаки. Во время нападения животные покусали мальчику лицо, в больницу несовершеннолетний попал в тяжелом состоянии.

Позже выяснилось, что у животного есть владелец. Помимо этого животного, у хозяйки изъяли тувинскую овчарку.

Ранее в Пензенской области стая собак набросилась на девочку, шедшую в школу.