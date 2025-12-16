Нападение на школу в Подмосковье: кадры с места трагедии

Утром 16 декабря в школе подмосковного поселка Горки-2 случилась трагедия. 15-летний девятиклассник Тимофей ударил ножом школьного охранника и распылил перцовый баллончик. Затем он напал на десятилетнего мальчика, ребенок не выжил.

Школьников эвакуировали, полиция задержала убийцу. По данным СМИ, он публиковал в соцсетях экстремистские лозунги. При себе подросток имел взрывчатку.

Мать 10-летнего Комилжона работает уборщицей и домработницей в том же поселке. Еще один сын женщины учится в этой же школе. Она воспитывала двоих детей — отец мальчиков умер год назад, еще раньше умерли ее родители.

По факту происшествия следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3, ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 2 ст. 105 УК РФ. Подозреваемый в убийстве уже дал признательные показания, его мотивы пока не известны.

Как выглядела Успенская средняя школа после нападения – в фоторепортаже «Газеты.Ru».