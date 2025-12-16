На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Фото
Размер текста
А
А
А

Нападение на школу в Подмосковье: кадры с места трагедии

true
true
true

Утром 16 декабря в школе подмосковного поселка Горки-2 случилась трагедия. 15-летний девятиклассник Тимофей ударил ножом школьного охранника и распылил перцовый баллончик. Затем он напал на десятилетнего мальчика, ребенок не выжил.

Школьников эвакуировали, полиция задержала убийцу. По данным СМИ, он публиковал в соцсетях экстремистские лозунги. При себе подросток имел взрывчатку.

Мать 10-летнего Комилжона работает уборщицей и домработницей в том же поселке. Еще один сын женщины учится в этой же школе. Она воспитывала двоих детей — отец мальчиков умер год назад, еще раньше умерли ее родители.

По факту происшествия следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3, ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 2 ст. 105 УК РФ. Подозреваемый в убийстве уже дал признательные показания, его мотивы пока не известны.

Как выглядела Успенская средняя школа после нападения – в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами