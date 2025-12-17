Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что Россия может стремиться установить контроль над всей территорией Украины. Об этом рассказал журналист Vanity Fair Крис Уиппл, пересказывая их разговор.

По словам журналиста, беседа в Рубио состоялась еще в октябре. Тогда Уиппл поинтересовался, согласен ли госсекретарь с оценкой президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы нацелен на всю Украину. В ответ глава Госдепа отметил, что на переговорах обсуждались варианты, предусматривающие прекращение конфликта по текущей линии фронта.

Как уточнил Рубио, такие предложения предполагали сохранение за Россией значительных территорий, включая Крым, находящийся под ее контролем с 2014 года. Однако, по его словам, Москва от этих вариантов отказывалась, что и вызвало у него сомнения относительно ограниченности российских целей.

Глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс заявила изданию, что, по мнению экспертов, российская сторона «была бы довольна», если бы под ее контроль перешла часть территории Донбасса, которую Россия сейчас не контролирует. Однако президент США Дональд Трамп, по словам Уайлс, в это не верит.

«Дональд Трамп думает, что Путин хочет всю страну», — заключила она.

Тем не менее Путин сообщал, что России не требуется ничего чужого, однако отказываться от своего она не намерена. Глава государства отметил, что для страны важно выбрать такой вариант мирного урегулирования, который будет соответствовать ее интересам и обеспечит спокойствие на длительную историческую перспективу.

Ранее Путин рассказал, какой вариант мира нужен России.