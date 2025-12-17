На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Госсекретарь США предположил, что Москва может претендовать на всю Украину

Рубио предположил, что Россия хочет взять под контроль всю Украину
true
true
true
close
Mandel Ngan/Pool via Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что Россия может стремиться установить контроль над всей территорией Украины. Об этом рассказал журналист Vanity Fair Крис Уиппл, пересказывая их разговор.

По словам журналиста, беседа в Рубио состоялась еще в октябре. Тогда Уиппл поинтересовался, согласен ли госсекретарь с оценкой президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы нацелен на всю Украину. В ответ глава Госдепа отметил, что на переговорах обсуждались варианты, предусматривающие прекращение конфликта по текущей линии фронта.

Как уточнил Рубио, такие предложения предполагали сохранение за Россией значительных территорий, включая Крым, находящийся под ее контролем с 2014 года. Однако, по его словам, Москва от этих вариантов отказывалась, что и вызвало у него сомнения относительно ограниченности российских целей.

Глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс заявила изданию, что, по мнению экспертов, российская сторона «была бы довольна», если бы под ее контроль перешла часть территории Донбасса, которую Россия сейчас не контролирует. Однако президент США Дональд Трамп, по словам Уайлс, в это не верит.

«Дональд Трамп думает, что Путин хочет всю страну», — заключила она.

Тем не менее Путин сообщал, что России не требуется ничего чужого, однако отказываться от своего она не намерена. Глава государства отметил, что для страны важно выбрать такой вариант мирного урегулирования, который будет соответствовать ее интересам и обеспечит спокойствие на длительную историческую перспективу.

Ранее Путин рассказал, какой вариант мира нужен России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами