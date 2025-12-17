На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся снег и морозы

Синоптик Тишковец: снег и морозы вернутся в Москву перед Новым годом
Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Снег и морозы могут вернуться в Москву в предновогоднюю неделю, прогнозируют синоптики. Об этом в интервью РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, по предварительным прогнозам, начиная с 23–24 декабря, в столице ожидается похолодание и увеличение количества осадков в виде снега.

Тишковец также отмечал, что на образование сугробов город может рассчитывать в канун Нового года, когда ожидается прохождение снежного циклонического вихря при относительно мягких морозах.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал, что температура на 5–6°C выше нормы прогнозируется в Москве до конца этой недели. По его словам, в столице ожидается беспросветная облачность, в среду местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Вильфанд добавил, что в выходные ситуация существенно не изменится, будет облачно, но без осадков из-за высокого давления.

Ранее синоптик рассказал, что в конце декабря природа преподнесет россиянам «атмосферный подарок».

