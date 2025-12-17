На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москва осталась лидером по числу достопримечательностей в мировом рейтинге GPCI

Москва лидирует по числу достопримечательностей в рейтинге GPCI за 2025 год
Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва осталась лидером по числу туристических достопримечательностей в рейтинге наиболее влиятельных мировых городов Global Power City Index (GPCI) за 2025 год. Об этом сообщает РИА Новости, приводя данные японского фонда Mori Memorial Foundation.

Российская столица обошла Токио, Париж, Лондон и Нью-Йорк, попала в первую тройку по количеству проводимых культурных мероприятий, а также вошла в первую десятку в категории «культурное взаимодействие». Эксперты отметили степень простоты использования оплачиваемого отпуска и уровень цен в Москве.

Ежегодно японский фонд Mori Memorial Foundation публикует индекс самых влиятельных городов мира GPCI. Метрополисы оцениваются по шести показателям: экономика, исследования, культура, пригодность для жизни, окружающая среда и доступность.

До этого сообщалось, что по числу туристов в Россию Китай обгоняет другие страны с большим отрывом. Второе место занимает Германия, несмотря на общее снижение турпотока из стран Шенгена, а на третьем находится ОАЭ.

Ранее в России предложили упростить правила продажи SIM-карт иностранным туристам.

