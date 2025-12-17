На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подсчитаны потери Германии от санкций против России

РИА: Германия потеряла более 70% экспорта в РФ после ввода санкций
Global Look Press

После введения антироссийских санкций Германия потеряла более 70% поставок на рынок РФ. Если в 2021 году ФРГ ежемесячно получала в казну €2,3 млрд за счет экспорта в Россию, то в 2025 году средний показатель опустился до €584 млн, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Германия таким образом потеряла 73,5% своего экспорта из-за введенных рестрикций против России.

23 октября Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций в отношении России. Рестрикции впервые затронули российский газовый сектор и ограничили перемещение российских дипломатов. Европейским компаниям запретили организовывать туры в Россию, а россиянам решили заблокировать операции с криптовалютой. Под ограничения попали и 117 танкеров под иностранными флагами, перевозящие российскую нефть. МИД Эстонии предупредил, что в Евросоюзе уже готовят 20-й пакет антироссийских санкций.

Причиной для введения санкций стали действия России в ходе кризиса на Украине: Запад счел, что они угрожают гражданскому миру и территориальной целостности Украины. В качестве ответной меры президент Владимир Путин запретил импорт ряда продовольственных товаров из стран, участвующих в санкциях против России.

Ранее в Италии указали на негативные последствия санкций против России.

