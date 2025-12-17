На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Капризов вышел на второе место по голам в истории «Миннесоты»

Капризов вышел на второе место по количеству голов в истории «Миннесоты»
Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вышел на чистое второе место по количеству забитых голов в составе клуба в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 17 декабря «Миннесота» одержала победу над «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 5:0. Капризов в этом матче забросил шайбу.

После матча на счету хоккеиста 206 голов за клуб. Капризов обошел Микко Койву, на счету которого 205 шайб. Теперь единственным игроком, опережающим Капризова в рейтинге, остается Мариан Габорик, забивший 219 шайб.

Капризов укрепил лидерство в снайперской гонке сезона НХЛ среди российских хоккеистов. По этому показателю он обходит Александра Овечкина («Вашингтон Кэпиталз», 14), Никиты Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг», 13) и Павла Дорофеева («Вегас Голден Найтс», 13).

28-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. Для «Миннесоты» победа над «Бостоном» стала четвертой подряд, команда идет на третьем месте в Западной конференции НХЛ, набрав 43 очка в 33 встречах. В следующем матче хоккеисты «Уайлд» на домашней арене сразятся с «Вашингтон Кэпиталз» 17 декабря, стартовая сирена прозвучит в 4:00 по московскому времени.

Ранее российские хоккеисты «Миннесоты» разгромили «Вашингтон».

Хоккей. НХЛ
