На Западе рассказали о давлении США на Европу из-за российских активов

Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на европейские страны в целях убедить их отказаться от перспективы использования российских активов для выдачи кредита Киеву. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

«Представители администрации Трампа оказывают давление на европейские правительства — по крайней мере, на те, которые они считают наиболее дружественными, — с целью добиться отказа от плана использования российских активов [для помощи Украине]», — говорится в материале.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники в институтах Евросоюза (ЕС) сообщило, что руководство объединения будет расценивать как катастрофу для ЕС и Украины провал плана конфискации активов России под прикрытием схемы «репарационного кредита».

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

Ранее Мерц оценил как «50 на 50» шансы изъять замороженные активы России.