Россиянам рассказали, стоит ли вкладываться в золото в 2026 году

Золото обычно берут не ради «сверхдоходности», а как подушку на плохие времена. В 2026 году цены на золото продолжат расти, поэтому имеет смысл вкладывать в металл около 10% капитала в следующем году, сказал «Газете.Ru» гендиректор сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф.

«Разговоры про 20% чаще звучат в периоды, когда люди ждут турбулентность и хотят больше защиты. 2025 году золото показало очень сильный результат: котировки выросли примерно на 60% и несколько раз обновляли исторические максимумы. Такой скачок объясняют сразу несколькими причинами: ожиданиями, что ФРС будет смягчать политику, ослаблением доллара, общей нервозностью в мире и тем, что центральные банки активно покупают золото в резервы. На 2026 год крупные банки и аналитики в целом смотрят оптимистично: многие из них называют ориентиры в районе $4,5–5 тыс. за унцию, а самые смелые оценки доходят до $6 тыс.», — отметил Мольдерф.

Логика простая: если ставки в США пойдут вниз и неопределенность останется высокой, золото будет чувствовать себя уверенно, пояснил финансист. По его словам, для российских инвесторов важен еще и курс рубля. Даже если золото в долларах вырастет не так сильно, ослабление рубля может поднять рублевую цену металла заметнее, считает финансист.

По данным Investing.com, 16 декабря 31 г золота стоил $4,3 тыс.

Ранее цена золота обновила исторический максимум.