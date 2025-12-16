«Пустые глаза у человека». Напавший на школу в Подмосковье дал показания

Напавший на школу в Подмосковье подросток сознался в содеянном

Подросток, напавший на охранника и учеников школы поселка Горки-2 в Одинцовском округе Подмосковья, дал признательные показания и рассказал о подготовке совершенного им преступления, сообщили в Следственном комитете России. В здании школы после нападения обнаружен муляж взрывного устройства. Знакомый нападавшего рассказал, что у того были «пустые глаза». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ученик девятого класса школы в Одинцовском округе Подмосковья, подозреваемый в нападении с ножом на охранника и учащихся, признался в содеянном, сообщили в Следственном комитете России.

«Задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, последовательно рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления в стенах школы», — говорится в пресс-релизе СК РФ.

В доме подозреваемого проведены обыски, следователи продолжают допросы свидетелей. На месте происшествия проведена необходимая работа, собраны улики и предметы, с которыми задержанный подросток пришел в школу.

На месте обнаружен муляж взрывного устройства , сообщили в СК РФ. Иные подробности об этом не приводятся.

No Lives Matter

Трагический инцидент произошел утром 16 декабря: в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2 под Одинцово ворвался 15-летний Тимофей К. с ножом. Он нанес удары охраннику и одному из учеников четвертого класса, мальчик от полученных ран скончался.

По информации «Московского комсомольца», погибший 10-летний Комилжон растерялся, когда учительница заводила детей в класс, и бросился не в кабинет, а на лестницу, где его и настиг нападавший.

В результате нападения пострадали еще несколько детей, их госпитализировали в научно-клинический центр имени Рошаля, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.

Прибывшие на место силовики штурмом взяли кабинет, в котором нападавший заперся с одним из учеников, сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, заложник не пострадал.

Telegram-канал Baza писал, что нападавший был в футболке с надписью No Lives Matter («Ничьи жизни не важны») — под таким названием существует организация, выступающая за насилие, терроризм и уничтожение человечества.

Мотивы нападавшего достоверно пока не установлены, однако, по сведениям Baza, нападавший целенаправленно искал по кабинетам учителя математики Марию Дмитриевну. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как нападавший спрашивал у учеников: «Кто вы по национальности?».

Одноклассники нападавшего рассказали, что он не появлялся в школе уже несколько недель. До инцидента подросток выглядел адекватным, учился средне, на тройки и четверки, вел себя тихо. Известно, что он увлекался оружием и военной тематикой.

NEWS.ru со ссылкой на знакомого нападавшего пишет, что тот был «наверное, даже слишком спокоен для подростка в переходном возрасте».

« Это что-то сравнимое с депрессивным расстройством. Ну то есть этот человек был в тяжелой депрессии, мне кажется. Ну там даже не печаль, знаете, пустые глаза у человека », — сказал знакомый.

Перед нападением он отправил одноклассникам некий манифест с планом своих действий, но те сочли его шуткой.

Приверженец «деструктивного молодежного течения»

ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что нападавший был приверженцем «деструктивного молодежного течения». В СМИ было опубликовано фото подростка в шлеме с националистическим лозунгом.

Подросток мог подражать западным преступникам, но вряд ли был националистом. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Депутат отметил, что на майке нападавшего «был написан английский человеконенавистнический лозунг на английском языке».

«Хочу напомнить, что из четырех пострадавших от данного преступника трое являются русскими. Поэтому, конечно, определенной группе лиц из числа русофобов сейчас выгодно представить эту историю как поворотный пункт для того, чтобы попытаться перевести дискуссию о наведении порядка в миграционной сфере в неконструктивное русло», — сказал Матвеев.

По мнению народного избранника, корень проблемы следует искать в психологическом состоянии подростка, а не вопросах идеологии.

«Здесь надо смотреть на психологическое состояние ребенка. Задаться вопросом, почему те сигналы, которые шли о его состоянии, включая рассылку различных сообщений своим одноклассникам за несколько дней до трагедии, были проигнорированы учителями, психологом, то есть о профессионализме действий взрослых, которые в данной ситуации существовали, и о других вопросах», — добавил он.