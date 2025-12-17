На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа средняя стоимость машино-места в московских новостройках

true
true
true
close
AlexandrinaZ/Shutterstock/FOTODOM

В московских новостройках средняя цена машино-места составляет 4 млн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков ГК «Ферро-Строй».

«Согласно результатам исследования, в декабре 2025 года средняя стоимость машино-мест в строящихся и готовых жилых и апарт-комплексах (включая объекты реновации) в открытой продаже составляет 4 млн руб. (+10% за год)», — сообщают «Известия».

Отмечается, что самое дорогое машино-место можно купить в новостройках элитного сегмента — 10 млн рублей.

До этого стало известно, что в Подмосковье с 1 декабря заработали новые платные парковки. На 33 региональных дорогах организовано 1 125 машино-мест с учётом мест для инвалидов. На территории восьми городов платные парковки появились впервые – в Ивантеевке, Кашире, Котельниках, Луховицах, Можайске, Серпухове, Ступине и Щёлкове.

Штраф за нарушение правил платной парковки составляет 2,5 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме предложили ввести единые дни бесплатной парковки в России.

