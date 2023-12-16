Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

«Вновь на ваших экранах «Утренняя почта». Телеведущему Юрию Николаеву – 75

Юрию Николаеву исполнилось 75 лет

Будущий советский и российский телеведущий, народный артист РФ Юрий Николаев родился в 1948 году в Кишиневе. Мальчик рос артистичным, участвовал в театральных постановках, а после школы отправился штурмовать московский ГИТИС. Служил в Театре имени А. С. Пушкина, а параллельно вел на советском телевидении программу «Вперед, мальчишки!»

В 1974 году телезрители увидели первый выпуск впоследствии одной из самых популярных передач союзного ТВ – музыкальной программы «Утренняя почта». В ней выступали все заметные исполнители.

«Вновь на ваших экранах музыкальная программа «Утренняя почта», – так во многих семьях начиналось каждое воскресное утро много лет.

Программу несколько раз закрывали, но позже перезапускали вновь. Последний раз — в сентябре 2021 года, но уже с новым ведущим — Николаем Басковым. Николаев отказался, заявив, что его будут сравнивать с «более молодой версией самого себя».

«И так достаточно воспитанников благодарны мне, говорят об этом. Нет смысла, нельзя войти дважды в одну реку», – отмечал он.

Помимо «Утренней звезды», телеведущий вел «Голубой огонек», «Песню года», фестивали песни из Юрмалы, детскую передачу «Спокойной ночи, малыши!», программу о российском образовании «Большая перемена», а также телевизионные шоу «Танцы на льду» и «Танцы со звездами».

Сейчас Николаев руководит образовательным проектом «Утренняя звезда» в Останкино, где дети занимаются актерским мастерством, вокалом и хореографией.

Картина дня
Путин исключил нападение на НАТО
Военная операция на Украине, день 662-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 662-й день
Украина временно исключила Raiffeisen Bank из «спонсоров войны»
Число пострадавших в аварии со школьным автобусом в Удмуртии выросло вдвое
Стало известно о встрече главы «Моссада» с премьером Катара по освобождению заложников
В Тынде ребенок-инвалид ползком добирается до школы через трубопровод
Представлен смартфон Honor c вырезом в экране в стиле iPhone
Новости и материалы
Переходившая Обь сибирячка провалилась под лед
В Москве трое мужчин устроили драку с поножовщиной в метро
Дания вводит экологический налог на авиаперелеты
Украинские военные обстреливают село в Белгородской области
Путин рассказал, за что мама ставила его в угол
Гуф «зарыл топор войны» с любовником Королевой, который слил номер Айзы
В МИД РФ рассказали, как продвигаются переговоры о зерновой сделке
В МИД России призвали ООН признать вхождение новых территорий в состав РФ
Найдено объяснение возникновения «ведьминских кругов»
Умер режиссер Отар Иоселиани
Феликс Царикати о первом браке Юлии Началовой: «Как гнобил ее этот Ланской»
Российских разведчиков наградили на передовой
Венгрия считает, что Россия не представляет угрозы для стран ЕС и НАТО
Меликов заявил, что в Дагестане нет никакого напряжения после беспорядков в аэропорту
Ивлеева сменила фамилию мужа через два года после развода
Российских пенсионеров освободят от комиссии по ЖКХ
Иран назвал сроки строительства коридора в Азербайджан
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в стрельбе в брянской гимназии
Все новости
Признание Косово, санкции против России: к чему могут привести выборы в Сербии
В Сербии начинаются досрочные парламентские выборы
Аэропорт Волгограда возобновил работу после атаки БПЛА
На Украине собрались отменить отсрочку от мобилизации для полицейских
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за погодных условий
Бывший спикер палаты представителей США поддержит Трампа на выборах
Во Франции полиция задержала мужчину, травившего мэра Парижа в интернете
10 главных фото недели: инаугурация Милея, обстрелы Газы и День независимости Кении
Группа «Три дня дождя» отказалась выступать в Архангельске из-за «разочарования в слушателях»
Китай показал космическую систему военных игр для армейских операций
«Мягкая мобилизация»: военкоматы Львова предлагают прохожим подписать контракт с ВСУ
Военкоматы Львова на улицах предлагают мужчинам заключить контракт с ВСУ
«Удержание позиций не имеет значения»: Украина меняет стратегию
Bild: Генштаб ВСУ решил отложить контрнаступление и изменить стратегию
Путина выдвинули кандидатом в президенты. Стало известно, кто вошел в его «команду»
Группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на выборах в 2024 году
Патриарха Кирилла объявили в розыск на Украине. В России в ответ возбудили дело
СК России возбудил дело из-за объявления в розыск на Украине патриарха Кирилла
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами