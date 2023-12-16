«Вновь на ваших экранах «Утренняя почта». Телеведущему Юрию Николаеву – 75

Будущий советский и российский телеведущий, народный артист РФ Юрий Николаев родился в 1948 году в Кишиневе. Мальчик рос артистичным, участвовал в театральных постановках, а после школы отправился штурмовать московский ГИТИС. Служил в Театре имени А. С. Пушкина, а параллельно вел на советском телевидении программу «Вперед, мальчишки!»

В 1974 году телезрители увидели первый выпуск впоследствии одной из самых популярных передач союзного ТВ – музыкальной программы «Утренняя почта». В ней выступали все заметные исполнители.

«Вновь на ваших экранах музыкальная программа «Утренняя почта», – так во многих семьях начиналось каждое воскресное утро много лет.

Программу несколько раз закрывали, но позже перезапускали вновь. Последний раз — в сентябре 2021 года, но уже с новым ведущим — Николаем Басковым. Николаев отказался, заявив, что его будут сравнивать с «более молодой версией самого себя».

«И так достаточно воспитанников благодарны мне, говорят об этом. Нет смысла, нельзя войти дважды в одну реку», – отмечал он.

Помимо «Утренней звезды», телеведущий вел «Голубой огонек», «Песню года», фестивали песни из Юрмалы, детскую передачу «Спокойной ночи, малыши!», программу о российском образовании «Большая перемена», а также телевизионные шоу «Танцы на льду» и «Танцы со звездами».

Сейчас Николаев руководит образовательным проектом «Утренняя звезда» в Останкино, где дети занимаются актерским мастерством, вокалом и хореографией.