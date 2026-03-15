«Приближается война». Орбан заявил о неминуемом столкновении России и Европы

Орбан заявил, что ЕС готовится к войне к Россией

Страны Евросоюза готовятся к войне с Россией: они «перешли к военной экономике» и намерены отправить войска на Украину, предупредил премьер Венгрии Виктор Орбан. Согласен с ним и постпред России в ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, в Европе фиксируется «тотальная милитаризация». Как ЕС перевооружается и готовит солдат — в материале «Газеты.Ru».

Страны Евросоюза (ЕС) готовятся к боевым действиям против России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на антивоенном митинге в Будапеште.

«Наступают трудные времена, приближается война. Евросоюз уже перешел к военной экономике и хочет направить на Украину еще больше денег, оружия и солдат», — сказал он (цитата по ТАСС).

Орбан отметил, что «не может предугадать ни день, ни час, когда первый солдат из ЕС появится на территории Украины». Однако это произойдет, уверен он, и Венгрии необходимо «держаться от этого подальше». Премьер-министр подчеркнул, что венгры знают, что такое война, и не желают такой участи своим детям.

12 марта аналогичное мнение высказал постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский. Никаких сомнений в том, что в ЕС готовятся к войне с Россией, не возникает , подчеркнул он в ходе очередного заседания Постоянного совета этой организации.

«В ЕС и НАТО по-прежнему пытаются утверждать, что Старый свет не ищет конфронтации с Россией. Однако факты — упрямая вещь, и они говорят об обратном. Мы фиксируем тотальную милитаризацию Европы», — сказал Полянский.

Европа перевооружается...

Еще весной 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европа вступает в «эпоху перевооружения»: тогда она заявила, что страны ЕС готовы «значительно увеличить свои расходы на оборону как в ответ на краткосрочную необходимость поддержать Украину, так и в ответ на долгосрочную необходимость взять на себя большую ответственность за европейскую безопасность».

Завершить процесс перевооружения европейские страны смогут к 2035 году, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ВС) НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич на слушаниях в комитете по делам ВС сената конгресса США 12 марта.

«К концу текущего десятилетия они добьются огромного прогресса в этом», — отметил он. Фактическое перевооружение состоится «безусловно, к 2035 году», уточнил генерал.

По мнению Гринкевича, перевооружение Европы будет идти по нарастающей — по мере того, как будет оздоровляться ее военно-промышленный комплекс. Первые шаги будут медленными, однако затем европейские страны «смогут перевооружаться быстро в связи с ростом инвестиций в военно-промышленную базу», уверен генерал.

Гринкевич заметил, что многие европейские страны «рассматривают Россию как угрозу своему существованию» . В связи с этим Пентагон считает «вызовом» процесс стабилизации отношений между Россией и Европой, подчеркнул он.

При этом Гринкевич обратил внимание на компетентность российских Вооруженных сил.

«Россия сохраняет возможности и способности угрожать интересам США крупным и все более разнообразным ядерным арсеналом, асимметричным потенциалом и компетентными сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими силами», — подчеркнул он.

...и готовится к отправке войск на Украину

В начале февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сразу после подписания мирного соглашения на Украине появятся западные войска. По информации The Telegraph, британские и французские десантники уже прошли необходимую подготовку.

Однако потенциальное размещение военнослужащих стран НАТО на территории Украины может повлечь негативные последствия из-за вероятности активации пятой статьи альянса о коллективной обороне, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Как только военные стран НАТО войдут на территорию Украины и произойдет стычка между русскими и этими военными, это могут интерпретировать как нападение на государство НАТО, и кто-то может активировать статью 5, и мы все [окажемся] в глубокой заднице, простите за выражение», — приводит его слова РИА Новости.

Между тем вопрос отправки на Украину европейских войск после окончания боевых действий не отработан, заявил глава МИД России Сергей Лавров 3 марта.

«Как только закончатся боевые действия, сразу же, по версии Запада, там [на Украине] будут развернуты войска в рамках предоставления Украине гарантий безопасности. Вот эта тема не отработана совсем, и о ней нужно говорить, и говорить публично», — сказал он.

Москва неоднократно заявляла о недопустимости размещения западных войск на территории Украины. Это будет квалифицироваться как иностранная интервенция, подчеркивал МИД России.