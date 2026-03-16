В Китае оценили реакцию России на ультиматум США об Иране

Россия максимально спокойно отреагировала на предупреждение Соединенных Штатов о недопустимости вмешательства в конфликт вокруг Ирана. Об этом сообщает китайский портал Baijiahao.

По словам авторов материала, шеф Пентагона Пит Хегсет в разгар эскалации на Ближнем Востоке заявил, что Россия не должна вмешиваться в американо-израильскую военную операцию против Ирана. Слова Хегсета прозвучали на фоне сообщений в прессе о том, что Москва являет Тегерану данные разведки.

Журналисты назвали заявление главы Пентагона попыткой выдвинуть ультиматум России, однако она удивила многих своим поведением. Кремль сохранил максимальное спокойствие и не продемонстрировал, что американские требования производят на нее хоть какое-то впечатление.

В статье напоминается о недавнем заявлении министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи о том, что Россия оказывает Исламской Республике помощь по многим направлениям.

13 марта президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Россия, скорее всего, «немного помогает» Ирану.

Ранее стало известно, о чем Трамп мог попросить Путина в телефонном разговоре.