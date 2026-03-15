«Хочет развлечься». Глава МИД Ирана обвинил Трампа в гибели людей

Глава МИД Арагчи: Иран не просил США о переговорах и продолжит защищаться

Глава иранского МИД Аббас Арагчи дал интервью американскому каналу CBS News. Он назвал войну с США «выбором» Вашингтона, подчеркнув, что желание Дональда Трампа «развлечься» приводит к гибели людей. Также министр рассказал о судьбе обогащенного урана, целях Корпуса стражей исламской революции и о безопасности в Ормузском проливе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Стремление президента США Дональда Трампа «развлечься» приводит к человеческим жертвам в Иране, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи в эфире американского телеканала CBS News.

«Знаете, людей убивают только потому, что президент Трамп хочет развлечься. Так он (глава Белого дома) сказал, когда они топили корабли и наносили удары по различным районам, — что это развлечение», — отметил дипломат и назвал подобную риторику «военным преступлением».

Война стала «выбором» Трампа и Соединенных Штатов, уверен Арагчи. Тегеран в свою очередь «продолжит защищаться столько, сколько потребуется» , подчеркнул он.

Также глава МИД Ирана не согласился с утверждением, что конфликт представляет собой войну за выживание правительства республики, и опроверг заявление Трампа о том, что Тегеран стремится к сделке по прекращению войны.

«Мы, знаете ли, достаточно стабильны и сильны, защищаем свой народ от акта агрессии <…> Мы никогда не просили о прекращении огня и даже не просили о переговорах», — сказал он.

Судьба обогащенного урана

Запасы обогащенного до уровня в 60% урана, имевшиеся у Ирана, сейчас находятся под обломками ядерного объекта, по которому ударили США, сообщил Арагчи.

«Они сейчас под обломками. Как вы знаете, наши ядерные объекты были атакованы. И все под обломками», — рассказал он.

Министр в беседе с CBS News уточнил, что запасы урана возможно извлечь, но только под надзором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). «Пока у нас нет [ядерной] программы. У нас нет планов извлекать их из-под обломков», — объяснил Арагчи.

Дипломат обратил внимание на готовность Тегерана снизить степень обогащения урана — это была «крупная уступка» в рамках потенциальной сделки с американской стороной, рассказал дипломат. По словам Арагчи, такое «серьезное предложение» должно было показать, что Тегеран «никогда не стремился к получению ядерного оружия» .

«Сейчас на столе переговоров ничего нет. Все зависит от будущего. Если в какой-то момент в будущем мы решим начать переговоры с США или другими сторонами, мы можем решить [вновь] предложить это», — добавил он.

Избирательные удары и безопасность в проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) наносит удары исключительно по военным базам Соединенных Штатов, утверждает Арагчи.

«Мы наносим удары только по американским средствам, американским сооружениям, американским военным базам», — сказал он.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что американские войска атакуют Иран с территории других стран. В ответ КСИР наносит удары по тому, что «принадлежит американцам».

Кроме того, за иранскими военными остается окончательное решение по вопросу обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Некоторым иностранным кораблям уже позволили пройти, уточнил Арагчи.

«Не могу выделить какую-то отдельную страну, но с нами связывались несколько государств, которые хотят безопасного прохода», — добавил министр.

Совместная военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Под удары попали Тегеран и другие крупнейшие иранские города. Атаку обосновали якобы исходящими от Исламской Республики ракетной и ядерной угрозами.

Иран в свою очередь начал масштабные ответные действия. КСИР атаковали не только территорию Израиля, но и более десяти американских военных баз в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

По информации Всемирной организации здравоохранения, в результате боевых действий в Иране погибли более 1300 человек и 9000 получили ранения, в Израиле погибли 15 человек, ранены 2142.